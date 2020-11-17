ألمانيا وإسبانيا.. مواجهة حاسمة

دوليه

يحل اليوم المنتخب الألماني ضيفاً على نظيره الاسباني في مواجهة حاسمة ضمن الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الرابعة من المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية. وتتصدر ألمانيا ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة عن اسبانيا وهو ما يجعل لقاء اليوم مصيرياً للفريقين حيث سيبلغ الفائز الدور المقبل بينما سيودع الخاسر المنافسات، فيما ستتأهل ألمانيا أيضاً في حال التعادل.

من جانبه أكد يواكيم لوف، المدير الفني لألمانيا، أن هدفه الأول عند الاعداد لأي مباراة هو «الفوز»، وذلك قبل مواجهته المرتقبة والحاسمة أمام اسبانيا.

وقال لوف: «بالطبع نريد الذهاب الى اسبانيا، وتحقيق الفوز، وليس الدفاع على الاطلاق. هدفي الأبرز عند التحضير لأي مباراة هو الفوز. سنرى ان كان باستطاعتنا تحقيق ذلك».

ويدخل الألمان المباراة ويكفيهم التعادل، أو تحقيق الفوز، لضمان التأهل لنصف النهائي، فيما ليس هناك بديل أمام اسبانيا سوى النقاط الثلاث.

وعلى الطرف الأخر أكد سيرجيو راموس قائد اسبانيا أن فريقه يأمل في الفوز على ألمانيا ليتمكن من المنافسة على لقب البطولة، معتبرا المواجهة أمام «المانشافت» بمثابة نهائي.

وقال راموس: «لدينا نهائي اليوم وسنعلب على أرضنا، نعتمد على أنفسنا، في النهاية الأمور كما هي ولا يمكن تغييرها، كنا لنتمنى الفوز على سويسرا أو أوكرانيا، ولكن الوضع كما هو عليه».

