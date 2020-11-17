إيطاليا انتزعت الصدارة

دوليه

تدخل ايطاليا الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية وهي في الصدارة، وذلك بفوزها المستحق أول من امس على ضيفتها بولندا 2-0، فيما حققت هولندا فوزها الأول بقيادة مدربها الجديد فرانك دي بور وجاء على حساب البوسنة 3-1. على ملعب «مابي» في ريجيو اميليا، أبقت ايطاليا على سجلها الخالي من الهزائم للمباراة الحادية والعشرين تواليا، بينها سلسلة من 11 فوزا متتاليا (انجاز قياسي للمنتخب)، وانتزعت الصدارة بفوزها الثاني في المجموعة وقد تحقق بغياب مدربها روبرتو مانشيني لاصابته بفيروس كورونا المستجد الذي أبعد أيضا الهداف تشيرو ايموبيلي عن تشكيلة غاب عنها العديد من العناصر مثل قطبي الدفاع ليوناردو بونوتشي وجورجيو كييليني. وبعد أن فوتت فرصة الفوز في لقاء الذهاب الذي سيطرت عليه في غدانسك (0-0) قبل قرابة شهر، نجحت ايطاليا أول من امس في الوصول الى الشباك البولندية وخطفت الصدارة قبل الجولة الختامية التي تحل فيها غدا ضيفة على البوسنة الهابطة الى المستوى الثاني بعد الخسارة أمام هولندا. وأثمر الضغط الايطالي عن هدف التقدم الذي سجله لورنتسو انسينيي، لكن الفرحة لم تكتمل لأن الحكم ألغاه بداعي التسلل على على أندريا بيلوتي (20). لكن «الأزوري» عوض ذلك وافتتح التسجيل في الدقيقة 27 من ركلة جزاء نفذها جورجينيو بعدما خطأ في المنطقة المحرمة من غريغور كريشوفياك على بيلوتي. وواصلت ايطاليا أفضليتها المطلقة في ظل غياب هجومي واضح للبولنديين الذين عجزوا عن ايصال الكرة لنجمهم روبرت ليفاندوفسكي، لكنها عجزت عن تعزيز النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.ولم يتغير الوضع بتاتا في الشوط الثاني الذي بقي على نفس الوتيرة لكن من دون أهداف للمنتخب المضيف الذي نجح أخيرا وبعد النقص العددي في صفوف ضيفه بطرد ياشيك غورالسكي بسبب انذار ثان (77)، في اضافة الهدف الثاني عبر البديل دومينيكو بيراردي بعد تمريرة متقنة من انسينيي (84). ورفعت ايطاليا رصيدها الى 9 نقاط في الصدارة بفارق نقطتين أمام بولندا التي تراجعت الى المركز الثالث بفارق نقطة خلف هولندا بعد فوز الأخيرة في أمستردام بفضل جورجينيو فينالدوم الذي أهدى المدرب الجديد فرانك دي بور فوزه الأول وأعاد «الطواحين» الى سكة الانتصارات على حساب المنتخب البوسني.

