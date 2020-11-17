باخ: الجماهير ستتواجد في «الأولمبياد»

دوليه

أكد رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الالماني توماس باخ امس انه «واثق جدا، جدا» من تواجد الجمهور في المدرجات لمتابعة منافسات دورة طوكيو 2020 الاولمبية المقررة الصيف المقبل. واشاد باخ بالاجراءات التي وضعتها اللجنة المنظمة المحلية والحكومة اليابانية والمتعلقة بفيروس كورونا المستجد بعد اجتماعه برئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا بقوله «لقد وضعنا صندوقا ضخما سويا يتضمن جميع الاجراءات التي يمكن ان نتصورها».

واضاف «سنتمكن العام المقبل من أخذ الادوات الصحيحة التي وضعناها داخل هذا الصندوق وتنفيذها من اجل ضمان اجواء آمنة لجميع المشاركين في الالعاب».

واوضح «هذا يجعل الجميع يشعر بثقة عالية جدا بتواجد الجمهور في الملاعب الاولمبية العام المقبل». ووعد باخ ان تقوم اللجنة الاولمبية الدولية «ببذل جهود جبارة» من اجل ضمان ان يكون اكبر عدد من الرياضيين والمتفرجين قد تلقوا لقاحا قبل الوصول الى اليابان اذا توفر اللقاح الصيف المقبل. ويقوم باخ في زيارة الى طوكيو تستمر يومين وهي الاولى للعاصمة اليابانية منذ تأجيل الالعاب في مارس الماضي، وقد اعتبرها المراقبون تصب في اطار رفع المعنويات في صفوف الرياضيين، الشعب الياباني والرعاة الاولمبيين. ووعد باخ خلال لقائه ايضا مع عمدة طوكيو يوركو كويكي بضمان «اجواء آمنة ليس فقط للمشاركين في الالعاب بل ايضا للشعب الياباني».

في المقابل اعتبرت كويكي بان زيارة باخ هي «بمثابة التشجيع للشعب الياباني، لسكان طوكيو، المتطوعين، الاطفال وبالدرجة الاولى للرياضيين المشاركين».

وادى الانتشار السريع لوباء كوفيد-19 حول العالم في الاونة الاخيرة وفرض حظر تجول في الكثير من البلدان، الى رسم علامات استفهام حول امكانية اقامة الالعاب العام المقبل في حال لم يتم السيطرة على فيروس كورونا. ويبقى الشعب الياباني متشائما بامكانية تنظيم الالعاب كما ان اكثر من 60 في المئة من الشركات الراعية المحلية تتردد في التوقيع على تمديد عقودها لعام اضافي كما ذكرت تقارير صحافية خلال نهاية الاسبوع.

