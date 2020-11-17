سلوفاكيا وضعت حداً لانتصارات أسكتلندا

دوليه

وضعت سلوفاكيا حداً لسجل اسكتلندا الخالي من الهزيمة عند تسع مباريات بعدما هز يان جرجوس الشباك في الشوط الأول ليمنح منتخب بلاده الفوز 1-0 في دوري الأمم الأوروبية أول من امس بعد تأهلهما الى بطولة أوروبا الأسبوع الماضي.

ورفع جرجوس رصيده الى أربعة أهداف مع سلوفاكيا بتسديدة غيرت اتجاهها في الدقيقة 32 ليحرم اسكتلندا من صدارة المجموعة الثانية بالقسم الثاني والتأهل للقسم الأول قبل جولة واحدة من النهاية.

وكادت اسكتلندا، التي تأهلت الى بطولة أوروبا بتغلبها بركلات الترجيح على صربيا، أن تدرك التعادل من آخر لعبة في المباراة لكن ماريك روداك حارس سلوفاكيا أنقذ محاولة لي غريفيثز. وتملك اسكتلندا عشر نقاط من خمس مباريات متقدمة بفارق نقطة عن التشيك. وتتذيل سلوفاكيا، التي فازت على أيرلندا الشمالية بعد وقت اضافي لتتأهل الى بطولة أوروبا الخميس الماضي، المجموعة بأربع نقاط. وفاز منتخب ويلز على ضيفه جمهورية ايرلندا بهدف دون رد لحساب مباريات المجموعة الرابعة للدرجة الثانية. ووقع هدف فوز المنتخب الويلزي دافيد بروكس عند الدقيقة 67. وفي اطار المجموعة ذاتها فازت فنلندا على بلغاريا 2-1. وضمن منافسات المجموعة الثانية للدرجة الثالثة تغلب منتخب مقدونيا الشمالية على ضيفـه الايستوني 2-1. ومنح ايفـان تريكو فسكي التقدم لمنتخب مقدونيا الشمالية عند الدقيقة 29، وعادل راونو سابينن الكفة لمنتخب لايستونيا في الدقيقة 52، قبل أن يحسم فلاتكو ستويانوفسكي فـوز مقدونيا الشمالية بتوقيعـه الهدف الثاني في 68.وفي اطار المجموعة ذاتها فازت أرمينيا على جورجيا 2-1.

