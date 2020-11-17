مصر للاقتراب من التأهل أمام توغو

دوليه

يخوض المنتخب المصري اليوم مباراة مهمة أمام مضيفه التوغولي في الجولة الرابعة من المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني بالمجموعة برصيد 5 نقاط خلف جزر القمر صاحبة الـ8 نقاط ومتقدما على كينيا ورصيدها 3 نقاط ثم توغو في المؤخرة بنقطة واحدة.

وحقق منتخب الفراعنة الفوز الأول في التصفيات الجارية في الجولة الماضية على توغو بهدف نظيف وسط انتقادات عنيفة للجهاز الفني بقيادة حسام البدري بسبب الأداء الضعيف والفوز الهزيل.

وكان منتخب مصر تعادل في أول جولتين أمام كينيا وجزر القمر ومع النتائج الأخيرة بات مطالبا بالفوز اليوم للحفاظ على فرصته في التأهل بمعادلة رصيد المتصدر.

ويغيب عن المنتخب المصري نجمه الأول محمد صلاح بسبب إصابته بفيروس كورونا وكذلك عمرو السولية للإيقاف ومحمد هاني للإصابة.

ومن المنتظر أن يدفع حسام البدري بتشكيلة متوازنة سعيا للفوز للاقتراب خطوة جديدة من حسم التأهل للنهائيات القارية.

ومن المنتظر أن تضم التشكيلة محمد الشناوي ومحمود الونش وأحمد حجازي وأحمد توفيق وأحمد أبو الفتوح وطارق حامد ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ورمضان صبحي وعبد الله السعيد ومصطفى محمد.

