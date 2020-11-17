إشادة آسيوية بتحضيرات قطر لـ «الأبطال»

دوليه

تفقد وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أول من أمس الملاعب التي ستستضيف منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لأندية شرق القارة والتي تنطلق منافساتها غداً وتستمر حتى 13 ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث تتنافس الفرق المشاركة للتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا في مواجهة فريق بيرسبوليس الإيراني 19 من الشهر القادم في الدوحة.

وجاءت زيارة وفد الاتحاد الآسيوي لملاعب البطولة وفقاً لمهامه التنظيمية الرئيسة ، كما عقد الوفد عدّة اجتماعات مع مسؤولي اللجنة المحلية المنظمة ، وكانت هناك زيارات أخرى للفنادق المخصصة للأندية ومسؤولي الاتحاد الآسيوي وحكام البطولة. وأشاد وفد الاتحاد الآسيوي بالاستعدادات والتحضيرات النهائية التي اتخذت لاستقبال الحدث القاري الكبير والجاهزية الكبيرة التي عليها ملاعب البطولة وهي ستاد خليفة الدولي وستاد المدينة التعليمية وستاد الجنوب وهي ملاعب بطولة كأس العالم 2022 فضلاً عن ملعب ستاد جاسم بن حمد بنادي السد. وثمن الوفد الآسيوي الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المحلية المنظمة والتي لم تدخر جهداً في توفير كافة المتطلبات الخاصة في منافسات أندية شرق آسيا وفقاً لأعلى المعايير العالمية، مشيداً في الوقت نفسه بالاجراءات الصحية والبروتوكول الطبي الصارم المعتمد الذي تتبعه اللجنة المنظمة والجهات ذات الصلة في قطر.

وأكد الوفد أن «هذه الجاهزية والنجاح المرتقب الذي نتوقعه ليس بغريبٍ على قطر، لاسيما أن المنافسات تأتي في ظل ظروف صعبة تتمثل في كوفيد – 19 .. ولكن قطر عودتنا على الاستضافات الناجحة دائماً وكانت آخرها منافسات دوري أبطال آسيا لأندية غرب القارة».

ويتواجد وفد الاتحاد الآسيوي في الدوحة منذ عدة أيام لمباشرة جميع الترتيبات التي تتعلق بالبطولة من خلال التواصل مع اللجنة المحلية المنظمة واللجان العاملة تحت مظلتها والوقوف على كافة الإجراءات التي تسهم بنجاح المنافسات.

