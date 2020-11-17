تصفيات أوروبا وآسيا بكرة القدم؟

محلية

نتابع هذه الايام مباريات تصفيات كأس اوروبا وتصفيات كأس أسيا وتصفيات كأس افريقيا وتصفيات كأس اميركا الجنوبية... ونحن نعلم كيف يتم الاستعداد لهذه المباريات واهتمام المنتخبات بتقديم نتائج ايجابية للتأهل لكأسي اوروبا وآسيا... الخ . ففي الاسبوع الماضي لعبت المنتخبات مباريات ودية قبل خوض المباريات الرسمية ... ونحن نتابع منتخبنا «المغلوب على أمره بسبب قرارات وزارة الصحة» التي منعت اي منتخب يأتي للكويت من غير اجراء حجر صحي لمدة اسبوعين ونفس المبدأ يطبق على لاعبي المنتخب عند عودته من الخارج.... فكل من يتابع هذه المباريات ويتابع اسماء المنتخبات ومستويات الاصابة بفيروس كورونا لديهم يستغرب قراراتنا في هذا الصدد... فهل لعب المباريات الودية مع فرق الاندية الرياضية في الكويت تعتبر تجربة حقيقية للاعبي المنتخب مع مدربهم الاسباني الجديد؟ فنحن لدينا استحقاقان مهمان مع منتخبي استراليا والاردن يجب ان نفوز باحداهما و نتعادل بالاخرى لكي نتأهل للنهائيات..؟

مع مدرب جديد... تحمل مسؤولية جديدة... ومباراتين مهمان... من غير اعداد جيد فبالتأكيد لن نحقق ما نصبو اليه؟ فلا يحق لاحد ان ينتقد اللاعبين والمدربين على اي نتيجة نحصل عليها... لاننا رفعنا ايدينا عاليا كاستسلام صريح بعدم قدرتنا على التعامل مع هذا الوضع الرياضي الذي تعاملت معه كل دول العالم بأكثر من طريقة او تطبيق تضمن فيه سلامة اللاعبين والاجهزة الفنية والادارية.... فنصيحتي ان يتواصل اتحاد الكرة مع الاتحاد الآسيوي والدولي لوضع معايير خاصة لهذه الظروف الصحية... وكفانا تجارب لا نفهم مغزاها من الحكومة الى الآن... والله يوفق الازرق في مبارياته القادمة..... والله من وراء القصد.

