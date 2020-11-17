الأزرق أنهى معسكره التدريبي

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أنهى الأزرق أمس معسكره التدريبي بعد مباراته مع خيطان، وعاد اللاعبون إلى أنديتهم استعداداً لاستئناف دوري التصنيف بعد غد الخميس. ولعب الأزرق مباراتين أمام نادي الكويت أول من أمس وانتهت بفوز المنتخب 3-1، وأخرى أمام خيطان أمس، على أن يقدم المدرب الإسباني أندريس كاراسكو برنامجاً متكاملاً خلال الأيام المقبلة من أجل وضع خطة الاعداد لمواجهتي أستراليا والأردن في مارس المقبل في الجولتين السابعة والثامنة من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين. وسجل أهداف الأزرق في مباراته أمام الكويت شبيب الخالدي (9 و42) وبدر المطوع (40 من ركلة جزاء)، فيما سجل للأبيض فيصل زايد من ركلة جزاء.

وبدأ كاراسكو القاء بتشكيلة ضمت، كل من سليمان عبدالغفور، فهد حمود، عبدالعزيز بن ناجي، مشاري غنام، سامي الصانع، سلطان العنزي، أحمد الظفيري، عيد الرشيدي، بدر المطوع، مبارك الفنيني، وشبيب الخالدي. وأجرى كاراسكو في الدقيقة 65 تبديلات شملت جميع اللاعبين باستثناء الحارس عبدالغفور، فدخل كل من سيف الحشان، رضا هاني، فواز عايض، خالد شامان، بندر بورسلي، علي عتيق، أحمد ابراهيم، أحمد الزنكي، حمد القلاف، وحمد حربي.

من جهته، لفت مدير المنتخب فهد عوض إلى أن كاراسكو شاهد الشوط الاول للمباراة من المدرجات قبل أن يعود في الشوط الثاني لإدارة الفريق من مقاعد البدلاء، مشيراً إلى أن المدرب قام بذلك من أجل تسجيل السلبيات والإيجابيات والتعرف على أداء اللاعبين بصورة أفضل. وقال عوض: «من الصعب الحكم على اللاعبين في الوقت الحالي خصوصا أننا لم نلعب أمام منتخب آخر بسبب الظروف الصحية التي اضطرتنا إلى إلغاء مواجهتي عمان وارمينيا»، مشيرا إلى أن اللاعبين قدموا مباراة جيدة منحت المدرب الفرصة للتعرف على مستوياتهم وتكوين فكرة مبدئياً عن كل لاعب، ومؤكداً أن الأزرق سيخوض المزيد من المباريات الودية قبل مواجهة أستراليا والأردن في مارس المقبل.

وختم عوض: «سيقدم المدرب برنامجاً متكاملا خلال الأيام المقبلة وذلك من اجل الاستعداد لمواجهتي استراليا والأردن، وبدوري سأقوم بعرضه على اللجنة الفنية لتوفير كامل احتياجات الأزرق».

من جانب آخر، أنهى المنتخب الأولمبي هو الآخر معسكره التدريبي الذي تزامن مع معسكر المنتخب الأول، وخاض خلاله «الأولمبي» مباراتين تعادل في الأولى مع النصر 3-3، وفاز في الثانية على التضامن بنتيجة 3-1، ويشرف كاراسكو على المنتخبين واستعان ببعض لاعبي المنتخب الأولمبي لدعم المنتخب الأول.

