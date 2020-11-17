الكويت والعربي إلى نهائي «كأس اليد»

محلية



بلغ الكويت نهائي كأس الاتحاد لكرة اليد بسهولة بعد فوزه على كاظمة 31-19 أول من امس ضمن الدور نصف النهائي الذي شهد أيضاً تأهل العربي بفوزه الصعب والمستحق على القادسية 38-36 بعد التمديد (الوقت الأصلي 31-31). وسيلتقي الكويت مع العربي في المباراة النهائية على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله غداً.

في المباراة الأولى فرض الكويت إيقاعه على اللقاء منذ البداية بفضل تألق لاعبيه في الجانبين الدفاعي والهجومي ما مكنهم من السيطر على المباراة مبكرا. وحاول البرتقالي أن يعود إلى اللقاء في الشوط الثاني دون جدوى في ظل رغبة الأبيض وتألق لاعبيه الذين انهوا اللقاء بفارق كبير بلغ 12 هدف.

ويسعى مدرب الأبيض الوطني هيثم الرشيدي إلى مواصلة هيمنة فريقه على لقب البطولة الذي حصده في المواسم السبعة الماضية وهو يبدو في طريقه إلى التتويج الثامن على التوالي.

وفي المباراة الثانية عانى العربي كثيراً قبل أن يحقق انتصارا مستحقا على القادسية. وتمكن الأخضر من أخذ الأفضلية في الشوط الأول بفضل تألق لاعبيه خصوصاً في الخط الخلفي الأمر الذي مكنهم من التقدم في اغلب أوقات المباراة بفارق مريح من الاهداف.

ونشط القادسية في اللحظات الأخيرة من المباراة وتمكن من تحقيق التعادل قبل نهاية المباراة بثوان قليلة ليلجأ الفريقان لشوطين اضافيين مدتها 5 دقائق لكل شوط.

وتمكن الأصفر من التقدم في الشوط الأول بفارق 3 أهداف، قبل أن ينتفض الأخضر في الشوط الثاني ويتمكن من انهاء اللقاء لصالحه 38-36.

