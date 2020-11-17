الأبيض تعملق على النصر بالأسود

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أستعرض الكويت على النصر وهزمه بفارق 65 نقطة 107-42 خلال اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في دوري كرة السلة والتي شهدت أيضاً فوز التضامن على الساحل 72-66.

ورفع الأبيض الذي ارتدى طقماً أسود جديد على الفريق، رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط، كما ارتفع رصيد الساحل والتضامن الى 3 نقاط وكذلك النصر الى نقطتين. يذكران الفرق الاربعة الاوائل من كل مجموعة ستتأهل الى الدور الثاني من البطولة وسيقام بنظام البلاي اوف من 3 مباريات بطريقة «المقص». وجاءت مباراة الكويت مع النصر قوية في البداية إذ استطاع النصر مجاراة منافسه في الربع الأول ولا سيما بعد تألق لاعبيه في التصويب من الخارج عبر منصور جلوي وعبدالعزيز المولي فيما كان الكسندر الغيص مصدر قوة الابيض حيث قاد فريقه للتقدم مع نهاية الربع الاول 21-16.وضرب الكويت بقوة في الربع الثاني بتألق لاعبيه في الدفاع والسيطرة على الكرات المرتدة من السلة «الريباوند» وتحويلها للهجوم المعاكس السريع عبر راشد الرباح الى جانب تألق حمد عدنان في الاختراق والتسجيل وعبدالعزيز رمضان في المتابعة والتسجيل أسفل السلة وسط تسرع لاعبي النصر في انهاء الهجمات وكثرة الاخطاء في التمريرات بالرغم من طلب مدرب الفريق الوطني انور الدويلة وقتين مستقطعين لينتهي الربع الثاني بتقدم الابيض 61-20. وواصل الكويت تألقه في الربع الثالث من خلال توسيع الفارق فيما اكتفى العنابي بمحاولات التقليص لينتهي الربع الثالث بتقدم الابيض 98-36. وترجم الكويت تفوقه في الربع الأخير الذي تأثر بكثرة الايقافات بسبب «خرير المياه» في صالة الاتحاد جراء المطر لتنتهي المباراة بفوز الكويت 107-42.

