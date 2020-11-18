الأمير استقبل سالم العلي

الأولى

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان أمس بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني.

كما استقبل سموه سمو الشيخ ناصر المحمد.

وكان سمو أمير البلاد بعث ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم، مشيدا سموه برسوخ وعمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين، كما عبر فيها سموه عن بالغ الاعتزاز بما تشهده المملكة العربية السعودية في عهده الميمون من إنجازات حضارية بارزة على صعيد مسارها التنموي الطموح في مختلف المجالات سائلا سموه المولى جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في البلد الشقيق وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وأن يحقق للمملكة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.

كما بعث سمو أمير البلاد ببرقية تهنئة إلى السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان عبر فيها سموه عن خالص تهانيه وصادق تمنياته بمناسبة الذكرى الخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان، مشيدا سموه بالإنجازات التنموية والنهضة البارزة التي شهدها البلد الشقيق شملت كل المجالات ومتمنيا سموه للسلطان هيثم بن طارق موفور الصحة والعافية ولسلطنة عمان وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيات تهنئة مماثلة.

