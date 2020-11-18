وزير الخارجية: الكويت تحتضن 120 جنسية

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أكد وزير الخارجية وزير الاعلام بالوكالة الشيخ

د. أحمد الناصر، ان الكويت اخذت على عاتقها مبدأ تعزيز ونشر ثقافة السلام وتشجيع الحوار بين الحضارات والأديان ومؤازرة ودعم ما يبذله المجتمع الدولي من جهود في تكريس مفهوم التعايش السلمي بين الشعوب والثقافات والنهوض بحقوق الانسان.

جاء ذلك في كلمة القاها الناصر امس خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري الافتراضي لعام 2020 حول (تعزيز حرية الأديان والمعتقد) والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع في العاصمة البولندية وارسو والهادف الى نشر قيم التسامح وتقبل الآخر والحوار مع مختلف الثقافات والأديان وتكريس مفهوم التعايش السلمي بين الشعوب.

وقال: في عصرنا الحديث كفل دستور الكويت حرية الرأي والتعبير والاعتقاد والسماح بممارسة الشعائر الدينية بكل حرية وأمان، مشيرا الى انه على الرغم من صغر مساحة الكويت «فانها تعتبر ملتقى الشعوب الآمنة اذ تحتضن فوق ارضها اكثر من 120 جنسية ينعم اصحابها بوافر الأمن والاستقرار في ظل الاحترام المتبادل والعيش الكريم.

وأشار الى ان الكويت اعتمدت القانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية الذي يجرم أموراً منها نشر الأفكار الداعية الى تفوق اي عرق او جماعة او لون او اصل او مذهب ديني او جنس او نسب، لافتا الى ان الكويت تدين كل اشكال الارهاب والتطرف والعنف الذي ترفضه كل الأديان السماوية والقيم الانسانية وتجرمه القوانين والأعراف الدولية ونشير هنا الى انه متى ما حل التطرف والغلو تقلصت الحرية الدينية وانتشر خطاب الكراهية وانعدمت فرص الحوار.وخلص الناصر الى ان هناك روابط انسانية وبشرية تقتضي ان يتعاون الجميع على اختلاف مشاربهم ودياناتهم ويتكاتفوا من اجل توثيقها وتنميتها ودعمها سعيا لتحقيق ما فيه الخير والسلامة والرفاه للبشرية جمعاء.

