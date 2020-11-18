مراجعة وتقييم «التعليم عن بُعد»

الأولى

قرر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية احالة تقرير لجنة التنمية البشرية والعمرانية بشأن التعليم في البلاد في ظل جائحة كورونا وما بعدها والذي تناول الإجراءات الحكومية للتعليم الالكتروني وسياسات مراجعة وتقييم المرحلة الحالية والمستقبلية الى اللجنة الوزارية المختصة.

وبحث المجلس في اجتماع له ترأسه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد آخر التطورات بشأن دراسة اصلاح وتطوير الإدارة الحكومية.

من جانبها، اعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن المجلس اعتمد الخطة الإنمائية 2020/2025 واحالها الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن.

وأضافت ان المجلس استعرض مشروع الخطة التنموية الأولى 2020/2021 كما ناقش تقرير المتابعة ربع السنوي للربع الأول للخطة السنوية 2020/2021. وفي موضوع منفصل وخلال مشاركتها في الملتقى التربوي الذي تنظمه جمعية المعلمين أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي السابقة وعضو المجلس الأعلى للتخطيط السابقة د. موضي الحمود على ضرورة أن يكون لوزارة التربية قرار واضح وصلب لا تتنازل عنه فيما يخص عملية التعليم عن بعد، مشيرة الى انها حتى الآن لم تحسم قرار الاختبارات الورقية ومازال هناك أخذ ورد بينها وبين وزارة الصحة.

وقالت: إن كورونا لم تكن الأزمة الأولى التي مرت بها الكويت فقد مرت بأكبر منها وهي الغزو العراقي الغاشم، وبعد التحرير كان للتعليم الأولوية وعاد على الرغم من الدمار، حيث كانت هناك سنة الدمج من أجل عدم توقف التعليم ومرت الأمور على خير ما يرام.

وأضافت : مر البلد أيضا بأزمة انفلونزا الخنازير عام 2009 وطالب البعض بوقف التعليم ولكن كان هناك في حينها خلية نحل تعمل في الوزارة على مدار الساعة وعالجنا الأمور في المدارس، بشكل كبير من خلال توفير العيادات الطبية والكوادر التمريضية واستمرت الدراسة.

وزادت : والان وفي هذه الأزمة توقف التعليم عدة أشهر، وقالت صحيح ان هذه أزمة عالمية لكن الصحيح أيضا أنه لا يمكن قبول نسب نجاح السنة الماضية لاسيما وان المعدلات التي حققها الطلاب كانت فلكية، مؤكدةً ان القرار التربوي يشوبه عدم الحسم. وأضافت الحمود يجب أن يكون هناك فريق يتعامل مع الأزمة، متسائلةً: هل توجد إدارة للأزمات لمواجهة مثل هذه الظروف؟ ولماذا لا نستفيد من تجارب الآخرين ؟ ان هذا ليس عيباً خاصةً من بعض الدول المجاورة التي بدأ قطار الدراسة فيها يسير.

وذكرت إن المعلمين يقومون بدور كبير ومضاعف في التعليم عن بعد رغم انه لم يتم تدريبهم على هذه الأنواع المتقدمة من التعليم، مشددةً على ضرورة ان يسمح بالتعليم المدمج وان نشجع المدارس على هذا النظام وبشكل تدريجي.