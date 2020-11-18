ترميم وتأهيل

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أكد أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل أن مبنى التحقيقات التاريخي يتبع المجلس كونه مبنى تاريخيا، مشيرا الى ان الجهات المختصة في الأمانة العامة احاطته بسور يحميه من العبث منذ صدور قرار بتبعيته للمجلس من قبل الدولة بموجب القانون، لكنه تعرض للتعدي والتخريب.

جاء ذلك تعقيبا على ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليق والصورة بشأن وضع مبنى التحقيقات التاريخي الذي يعود لحقبة خمسينات القرن الماضي والواقع على مقربة من ساحة الصفاة، وما يتعرض له من إلقاء النفايات من قبل المحال التجارية القريبة منه. وأضاف العبدالجليل أنه سوف تتم عملية تنظيف المبنى في أقرب فرصة، وإعادة أعمال التسوير المطلوبة على الفور تمهيداً للبدء بأعمال ترميمه وتأهيله بحسب الخطوات المعمول بها في التعامل مع مثل هذه المباني، وذلك ضمن ميزانية العام المالي الحالي لإعادته كمبنى ثمين وعزيز تاريخياً. وأكد أن اتصالات متبادلة بينه وبين وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم أسفرت عن استعداد الوزير التام للتعاون فيما يطلبه المجلس حول هذا الشأن.

وختم العبدالجليل تصريحه بالثناء على التفاعل الإيجابي الذي أبداه البعض تجاه هذه النوعية من المباني والتي تعكس الروح الوطنية وحجم الاهتمام العام بالهوية الوطنية والتي تعد المباني التاريخية أحد أوجهها، كما أثنى على اهتمام مؤسسات الدولة بمشاركة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في المحافظة على الهوية الوطنية الكويتية مثمناً موقف الوزير الجاسم في هذا الشأن، ومؤكداً ترحيب المجلس بجميع الآراء السديدة والرشيدة الهادفة إلى التعاون من أجل مصلحة الوطن.