الدوحة تعوِّل على وساطة الخير الكويتية: لا رابح من عدم الاستقرار في الخليج

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الدوحة - واشنطن - الوكالات: أكدت قطر تعويلها على مواصلة وساطة الخير الكويتية لحل الأزمة الخليجية بقيادة سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد، فيما اعلنت ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب رغبتها في انهاء الازمة قبل رحيله المحتمل عن البيت في 20 يناير المقبل.

وفي تصريحات امام منتدى الأمن العالمي الذي عقد عن بعد اعرب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن عن تقدير بلاده الجهود التي بذلها سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد لحل الأزمة الخليجية، والتي يواصلها سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد.



وأكد الوزير القطري ان بلاده ترحّب بالحوار القائم على احترام السيادة، معتبرا انه ليس هناك رابح من الأزمة الخليجية، وتابع قائلا نحن منفتحون منذ البداية على حوار مبني على الاحترام المشترك واحترام سيادة كل بلد. وأضاف وزير الخارجية القطري خلال اللقاء الذي حمل عنوان رؤية من الشرق الأوسط انه ليس هناك رابح من الأزمة الخليجية، وأن النتيجة هي مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة. وأكد ايضا ان لدى الدوحة الرغبة في ايجاد حلول لاستقرار مجلس التعاون الخليجي، وأن لديها كل النوايا الحسنة للمشاركة بشكل بناء والتوصل الى حل عادل لجميع الدول الأعضاء.

من جهته قال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت اوبراين نرغب في ان يتمكن الطيران القطري من التحليق فوق اجواء السعودية والبحرين قبل مغادرة البيت الأبيض في حال كانت نتيجة الانتخابات لمصلحة جو بايدن.

وأضاف اوبراين في لقاء للمنصة نفسها نرغب في تسوية النزاع الخليجي، موضحا ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجرى اتصالات مكثفة لحل الأزمة. وقال اوبراين ايضا ان وحدة الخليج ووجود علاقات ودية بين دول مجلس التعاون الخليجي يصبان في مصلحة بلاده.