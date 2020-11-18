بنوك أجنبية تغازل الكويت مع قرب «الدين العام»

الأولى

كشف مصدر حكومي مطلع عن قيام جهات رسمية بدراسة طلبات إقراض جديدة من بنوك أجنبية، متوقعاً صدور مرسوم قانون الدين العام خلال الفترة القليلة المقبلة. وتحتاج الحكومة لاقتراض حوالي 20 مليار دينار، لتمويل عجز الميزانية والمشاريع التنموية. وتوقع المصدر مساهمة البنوك المحلية في الاقراض الحكومي، بحدود 5 مليارات دينار، مبيناً أن استقراء سوق الإقراض يهدف الى اختيار أفضل الشروط المقدمة، من حيث فترة السداد، سعر الفائدة، وقيمة الأقساط المسددة. ومع استمرار سيناريو الأسعار المتدنية لأسعار النفط، وتفشي فيروس كورونا والسعي الحكومي لاحتواء تداعياته، فإن اللجوء للاقتراض بات خياراً ملحاً. وفي سياق ذات صلة، ومع التوجهات لإصلاح سوق العمل، كشفت مصادر معنية عن أن جهات حكومية بدأت فعلياً بالاستغناء عن العمالة غير الكويتية على بندي الاستعانة والتكليف، في إطار الخطوات الحكومية الجادة نحو تكويت الوظائف الحكومية، ورفع نسب العمالة الوطنية في تلك الجهات.

