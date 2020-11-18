«أوبك+» تمدد تخفيضات النفط 3 أشهر

الأولى

حافظت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك+» وحلفاؤها، على الاستمرار في خفض الانتاج لدعم الأسعار، لمدة 3 أشهر اضافية، بدءاً من يناير المقبل. (طالع ص 10)

وأظهرت وثيقة أطلعت عليها «رويترز»، ان «أوبك+» وحلفاءها، عدلوا تصورات الطلب لعام 2021 بتوقعات لطلب اضعف.

وذكر تقرير للجنة ان نمو الطلب سيكون بحدود 6.2 ملايين برميل يوميا، على اساس سنوي، ما يمثل تعديلا نزوليا قدره 0.3 مليون برميل يوميا مقارنة بتقييم الشهر الماضي». وقفزت اسعار النفط بأكثر من 3%، وذلك بعد ان ذكرت شركة «موديرنا» ان لقاحها التجريبي للوقاية من فيروس كورونا فعال بنسبة 94.5 %.

