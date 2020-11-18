loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«أوبك+» تمدد تخفيضات النفط 3 أشهر

باسم رشاد
مقالات أخرى للكاتب
الأربعاء 18 نوفمبر 2020

حافظت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك+» وحلفاؤها، على الاستمرار في خفض الانتاج لدعم الأسعار، لمدة 3 أشهر اضافية، بدءاً من يناير المقبل. (طالع ص 10)
وأظهرت وثيقة أطلعت عليها «رويترز»، ان «أوبك+» وحلفاءها، عدلوا تصورات الطلب لعام 2021 بتوقعات لطلب اضعف.
وذكر تقرير للجنة ان نمو الطلب سيكون بحدود 6.2 ملايين برميل يوميا، على اساس سنوي، ما يمثل تعديلا نزوليا قدره 0.3 مليون برميل يوميا مقارنة بتقييم الشهر الماضي». وقفزت اسعار النفط بأكثر من 3%، وذلك بعد ان ذكرت شركة «موديرنا» ان لقاحها التجريبي للوقاية من فيروس كورونا فعال بنسبة 94.5 %.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة