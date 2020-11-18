الكويت بحثت والعراق تحضير «اللجنة المشتركة»

وطن النهار

بحث السفير الكويتي لدى العراق سالم الزمانان ومستشار الامن القومي العراقي قاسم الاعرجي الاستعدادات لاجتماعات اللجنة العراقية الكويتية المشتركة المنتظر عقدها في بغداد قريبا. وذكرت مستشارية الامن القومي العراقي في بيان ان الطرفين استعرضا في اثناء اللقاء العلاقات العراقية الكويتية وسبل تعزيز الروابط الاخوية بين البلدين. ونقل البيان عن الزمانان قوله ان اللقاء جاء للتنسيق مع الحكومة العراقية بشأن الاعداد لاجتماع اللجنة العراقية الكويتية المشتركة مؤكدا ان العلاقات بين البلدين تاريخية ويجب تطويرها. من جانبه اكد الاعرجي ان بلاده لا يمكن ان تتخلى عن محيطها العربي وان العلاقات الثنائية هي علاقات اخوية وتاريخية وان جميع الخلافات تحل بالحوار والتواصل الاخوي البناء.

