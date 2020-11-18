سمو الأمير استقبل سالم العلي وناصر المحمد

وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد استقبل سموه أخاه سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد. وبعث سموه ببرقية تهنئة الى أخيه هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة عبر فيها سموه رعاه الله عن خالص تهانيه وصادق تمنياته بمناسبة الذكرى الخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة، مشيدا سموه بالانجازات التنموية والنهضة البارزة التي شهدها البلد الشقيق والتي شملت جميع المجالات ومتمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة له. وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة الى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم مشيدا سموه برسوخ وعمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين الشقيقين كما عبر فيها سموه عن بالغ الاعتزاز بما تشهده المملكة العربية السعودية في عهده الميمون من انجازات حضارية بارزة على صعيد مسارها التنموي الطموح في مختلف المجالات سائلا سموه المولى جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في البلد الشقيق وخدمة قضايا الأمتين العربية والاسلامية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيات مماثلة.

