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وطن النهار

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سمو ولي العهد استقبل ناصر المحمد


استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.


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