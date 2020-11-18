الكويت وقطر وقعتا 4 مذكرات تفاهم

وطن النهار

استضافت الكويت امس وعبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع أعمال الدورة الخامسة لاجتماع اللجنة العليا المشتركة للتعاون الكويتية- القطرية حيث ترأس الجانب الكويتي وزير الخارجية وزير الإعلام بالوكالة الشيخ د. أحمد الناصر وترأس الجانب القطري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

واستهلت أعمال الدورة بكلمة الشيخ د. أحمد الناصر قال فيها: تابعنا باهتمام بالغ النطق السامي لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر خلال افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين لمجلس الشورى وما تضمنه خطاب سموه من كلمات عطرة وعبارات جزلة في تأبين والدنا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد الراحل -طيب الله ثراه- وجعل الجنة مثواه والتي تجسد أبهى صور الوفاء والعرفان لهذه القامة الإنسانية الكبيرة وعميد الدبلوماسية العالمية فقيد الإنسانية بل والعالم أجمع مستذكرين بكل معاني التقدير والامتنان الموقف القطري بالحضور والمشاركة في تشييع الفقيد الكبير رغم الظروف الصحية الاستثنائية.

واضاف: ان العلاقات الكويتية- القطرية علاقات وطيدة ومتجذرة على المستويات كافة حيث ترتبط الكويت مع دولة قطر بعلاقات ذات خصوصية متميزة تحمل سمات مشتركة مبنية على وحدة المصير والهدف وفي هذا الإطار نستذكر ببالغ العرفان والامتنان تدشين دولة قطر لمحور طريق أمير دولة الكويت الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد تقديرا لمواقف سموه وجهوده التي تواصلت حفاظا على أمن واستقرار المنطقة ولم الشمل الخليجي فالعلاقات الكويتية- القطرية امتدت تاريخيا وترسخت عبر سنوات طويلة ومرت بمحطات بارزة أسهمت في ترسيخ التواصل سواء على المستوى الثنائي أو من خلال المنظمات الإقليمية والدولية ولاسيما عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تلا ذلك استعراض أعمال اللجنة العليا وما توصلت إليه مختلف الفرق العاملة من مقررات ختامية وتوصيات واتفاقيات ومذكرات تفاهم قدمه نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ثم قام البلدان بالتوقيع على المحضر الختامي لأعمال الدورة وعدد من مذكرات التفاهم وهي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، مذكرة تفاهم في مجال شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين حكومة الكويت وحكومة دولة قطر، مذكرة التفاهم للتعاون في المجالات الزراعية المختلفة.

من جانب آخر تسلم وزير الخارجية وزير الاعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد الناصر رسالة خطية موجهة من أخيه وزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة رياض المالكي تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة والعميقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات بالاضافة الى القضايا محل الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية سفير دولة فلسطين لدى دولة الكويت السفير رامي طهبوب أمس الثلاثاء.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

وتسلم الناصر نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية التونسية الشقيقة لدى دولة الكويت الهاشمي عجيلي وذلك خلال اللقاء الذي تم صباح أمس الثلاثاء في ديوان عام وزارة الخارجية. وتمنى ناصر للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية. كما تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية كازاخستان الصديقة لدى دولة الكويت عظمات بيرديباي وذلك خلال اللقاء الذي تم صباح أمس الثلاثاء في ديوان عام وزارة الخارجية. وتمنى الناصر للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار. حضر اللقاءين نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

