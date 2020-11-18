مراجعة تقييم الإجراءات الحكومية للتعليم الإلكتروني

وطن النهار

ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في قصر بيان الاجتماع الأول لدور الانعقاد الرابع للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عبر الاتصال المرئي.

وأعرب سموه في مستهل الاجتماع عن ترحيبه بأعضاء المجلس متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح في ظل قيادة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد، مؤكدا أهمية دور المجلس الأعلى في رسم السياسات الاستراتيجية لتحقيق الأهداف الإنمائية المنشودة لتحقيق رؤية الكويت 2035.

من جهتها، أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن المجلس استعرض الخطة الإنمائية 2020/2025 الذي بدوره اعتمدها واحالها الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن.

وأضافت ان المجلس استعرض مشروع الخطة التنموية الأولى 2020/2021 كما ناقش تقرير المتابعة الربع سنوي للربع الأول للخطة السنوية 2020/2021.

وذكرت ان المجلس ناقش تقرير لجنة التنمية البشرية والعمرانية بشأن التعليم في الكويت في ظل جائحة كورونا وما بعدها والذي تناول الإجراءات الحكومية للتعليم الالكتروني وسياسات مراجعة وتقييم المرحلة الحالية والمستقبلية وقرر المجلس احالتها الى اللجنة الوزارية المختصة.واختتم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اجتماعه في متابعة آخر التطورات بشأن دراسة اصلاح وتطوير الإدارة الحكومية.

