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وطن النهار

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حول التعاون القانوني تحضيراً للحوار الاستراتيجي

الكويت وأميركا وقعتا إعلان نوايا


احتفل في مقر ديوان عام وزارة الخارجية الكويتية امس الثلاثاء بالتوقيع على إعلان النوايا حول اتفاقية التعاون في المسائل القانونية بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية في إطار الاستعدادات والاجتماعات التحضيرية القائمة حاليا للجولة المقبلة للاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية المقرر عقدها في واشنطن في وقت لاحق في هذا الشهر.
ووقع إعلان النوايا عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد الجارالله وعن الجانب الأميركي سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت إلينا رامانويسكي.
حضر مراسم التوقيع مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم المستشار عبدالمحسن الزيد ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية المستشار سالم الشبلي.


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