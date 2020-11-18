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وطن النهار

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فواز الخالد بحث والسفير الإسباني التعاون المشترك


استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد أمس في مكتبه بديوان عام المحافظة، سفير مملكة إسبانيا الجديد لدى البلاد ميغيل مورو اغيلار، حيث جرى التعارف وتبادل الأحاديث الودية حول العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات. وتناول اللقاء مسيرة العلاقات الثنائية الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين الصديقين، وبحث فرص تعزيز وتطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات إجمالاً وعلى مستوى الأنظمة الإدارية المحلية والمحافظات والمناطق على وجه الخصوص.
وأعرب الخالد في ختام اللقاء ،عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في الدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب.
من جهته، عبر السفير اغيلار عن سعادته وامتنانه لحفاوة استقبال الخالد، معرباً عن التقدير البالغ للرعاية التي تحظى بها البعثة الدبلوماسية وجالية بلاده على الصعيدين الرسمي والشعبي في الكويت.


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