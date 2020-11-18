تعزيز الأمن الغذائي بين الكويت وأستراليا

وطن النهار

عقد الاجتماع الأول لمحادثات كبار المسؤولين بين الكويت وأستراليا في مقر وزارة الخارجية الكويتية وذلك عبر الاتصال المرئي برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركتين الوزير المفوض حمد المشعان في حين ترأس الجانب الأسترالي المساعد الأول لوزير الخارجية والتجارة الأسترالي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا د. أنجيلا ماكدونالد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان امس الثلاثاء إنه شارك في الاجتماع ممثلون رفيعو المستوى لعدد من الجهات الحكومية الكويتية والأسترالية.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات مختلفة كالأمن الغذائي والتعليم والبحث العلمي والاستثمار والتجارة والنفط. وشارك في الاجتماع كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التعليم العالي والهيئة العامة للغذاء والتغذية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والهيئة العامة للاستثمار وجهاز الأمن الوطني وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر وشركة نقل وتجارة المواشي وشركة مطاحن الدقيق الكويتية.

وشكل الاجتماع فرصة لوزارتي الخارجية في البلدين لمناقشة وبحث عدد من المواضيع والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي عقد الاجتماع تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في شهر يونيو عام 2018 بشأن إنشاء محادثات بين كبار مسؤولي البلدين يتم عقدها مرة واحدة كل عامين.

يذكر أن العلاقات بين البلدين أسست عام 1974 في حين يبلغ عدد الطلبة الكويتيين الدارسين في استراليا 361 طالبا فيما يقدر حجم الاستثمارات الكويتية في أستراليا بنحو 15 مليار دولار.

