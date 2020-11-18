الجلاوي: خدمة للشاحنات عبر «فسح» الإلكترونية

وطن النهار

أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي أن التعاون الجمركي بين الكويت والمملكة العربية السعودية يحظى بأهمية كبيرة، وتعاون ملحوظ لتبسيط الإجراءات وتسهيل حركة مرور البضائع بين البلدين الشقيقين. وقال: انطلاقاً من هذا الأمر الحيوي، والتعاون البنّاء بين الجمارك الكويتية والجمارك السعودية، فإن جمارك المملكة العربية السعودية تنظم ورشة عمل تعريفية لشرح منظومة العمل لإدارة الشاحنات بالمنافذ السعودية، حيث قامت الجمارك السعودية وعبر إخطار ورد منها إلينا، بتجهيز خدمة إدارة الشاحنات ضمن الخدمات المقدمة عبر منصة «فسح» الإلكترونية (الخاصة بجمارك المملكة العربية السعودية)، والتي يمكن من خلالها تسجيل ومتابعة الحجز، كما ستنظم ورشة عمل تعريفية لشرح منظومة العمل وكافة الخطوات من خلال ورشة عمل عن بعد لمدة ساعتين عبر تطبيق (مايكروسوفت تيمز)، وذلك يوم 18 نوفمبر الحالي، تبدأ من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً.