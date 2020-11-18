«البيئة» أطلقت «عاشر» التوعوي التربوي «المدارس الخضراء»

وطن النهار

أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة إطلاق الموسم العاشر من برنامجها التوعوي التربوي «المدارس الخضراء» عبر نظام التعليم الالكتروني والصفوف الافتراضية.

وأكدت جنان بهزاد أمين عام الجمعية ومديرة البرامج والأنشطة أن «إطلاق برنامج التعليم الالكتروني كجزء من برنامج المدارس الخضراء في نسخته العاشرة استكمالا لدور البرنامج في التوعية والتدريب العلمي للمساعدة في ضمان استمرارية أنشطة التعليم والتدريب عبرمجموعة واسعة من مواد التعلم المتاحة على الانترنت وعن طريق الأدوات الرقمية لخدمة الأغراض التعليمية المختلفة، ومن خلال برنامج التعليم الالكتروني الأول نسعى لدعم وتطوير المتعلم والوصول للمعلومات البيئية التي لا تتوفر في المناهج التعليمية».

وأشارت بهزاد إلى أن «هذه النسخة الالكترونية ستركز على مواضيع مثل إدارة المخلفات الصلبة والمنزلية، الطاقة وتوفيرها، المحافظة على المياه، تغير المناخ، التنوع البيولوجي (الطيور، النباتات المحلية، المناطق المحمية، التنوع البيولوجي البحري)، وأخيرا وليس اخرا قانون حماية البيئة الكويتي، لافتة إلى أن «المدرسة الخضراء هي مدرسة تحافظ على البيئة ومكوناتها وتشجع العمل البيئي وتنشر الوعي والثقافة من خلال برامج بيئية تنظم بين الطالب والهيئة التعليمية، وأن العمل في المدرسة الخضراء مهمة يجب أن تقوم بها المدرسة بأكملها، وهي موجهة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور والمسؤولين».

وتقول «إغلاق المدارس الممتد من شهر فبراير الماضي أبرز دور التعليم الالكتروني الذي احتاج إلى إغلاق المدارس للاستجابة له ومن هنا جاءت المسؤولية المجتمعية لتوفير مواد التعليم المجانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لضمان وصولها للاباء وتهدئة القلق والإجابة على أسئلة الطفل والطالب والذي شكل دوراً مضاعفاً على الأسرة في ظل تأثرها بالظروف الخارجة عن سيطرتنا. مبينة ان الاستجابة الفعالة لحالة الطوارئ هذه يجب أن يشمل الآباء الذين يحتاجون للموارد والأدوات والدعم للقيام بهذا الدور بفعالية».

وأكدت أن «برنامج المدارس الخضراء شارك في مستهل بداية البرنامج مع منظمة «تارجت فور جرين» والتي عقدت سلسلة ندوات بعنوان ما بعد COP21 للتوعية بالاستهلاك المستدام وعلوم تغير المناخ، وكانت مشاركة الجمعية هي أول مشاركة في الكويت لتقديم محاضرة توعوية لطلبة المدارس في المرحلة المتوسطة والثانوية مع 7 دول أخرى (المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وكينيا وغانا والأردن). والهدف من تلك المشاركات هي التأكيد على تحسين معرفة الشباب بالبيئة الكويتية، الجمع بين المعرفة بالثقافة المحلية والوعي البيئي الإقليمي والدولي خاصة في مواضيع علوم تغير المناخ والاستهلاك المستدام، زيادة فرص الشباب للحصول على الخبرات التعليمية خارج اطار المدرسة، تشجيع الطلاب الشباب على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية كجزء من حياتهم اليومية.

