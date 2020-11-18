سفير الكويت لدى السعودية شارك في تشجير منتزه بالرياض

وطن النهار

شارك سفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية، الشيخ علي الخالد، في تشجير منتزه محافظة حريملاء بمنطقة الرياض.

وأشاد الشيخ علي الخالد، بمشاريع التشجير التي تأتي ضمن برنامج الرياض الخضراء التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بهدف تحسين جودة الحياة فى مدينة الرياض، ورفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء وزيادة نسبتها في المدينة، والإسهام في خفض درجات الحرارة وتحسين جودة الهواء، مقدما شكره للمسؤولين في وزارة البيئة والمياه والزراعة والبلدية ومحافظة حريملاء على جهودهم وحسن الضيافة.

من جانبه تحدث المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض د. ماجد الفراج، عن جهود الوزارة في المنتزهات وحملات التشجير المتتالية التي تنظمها للحفاظ على الغطاء النباتي وإيجاد بيئة صحية. ومن ثم شارك الشيخ الخالد وعدد من منسوبي السفارة الكويتية بزرع شجيرات في منتزه حريملاء الوطني. وكان في استقبال السفير الخالد لدى وصوله منتزه حريملاء الوطني الدكتور ماجد الفراج المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض وبحضور رئيس بلدية محافظة حريملاء الدكتور محمد القرني وعدد من منسوبي الوزارة ومكتب الوزارة بمحافظة حريملاء.

