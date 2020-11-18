الصويان: نصبو نحو الاهتمام بالمنتج البحري المحلي

وطن النهار

اكتسحت قائمة الصيادين انتخابات الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك، وفاز أعضاؤها التسعة بجميع مقاعد مجلس الادارة، والفائزون هم ظاهر الصويان وحسن الصباغة وسعيد السالم وطارق العواد وجاسم علي ونبيل المضاحكة وعلي الغربة وسالم اللوغاني وداود الفيلكاوي. وبهذه المناسبة عبر رئيس القائمة الفائزة ظاهر الصويان عن سعادته بنجاح العملية الديموقراطية، وحضور أعضاء الاتحاد للتصويت واختيار المجلس الجديد، مؤكدا أن الاتحاد راعى اجراءات وزارة الصحة الاحترازية والتباعد الاجتماعي. وأشار إلى عزم اعضاء مجلس ادارة الاتحاد الجديد على مواصلة المسيرة والحفاظ على حقوق الصيادين وتحقيق طموحاتهم مع الجهات المعنيه بقطاع الصيد بالاضافة إلى الحفاظ على المنتج المحلي البحري والدفاع عنه ومواجهة حملات التشويه التي يفتعلها البعض من وقت لآخر. وشدد الصويان على أهمية الحفاظ على المنتج المحلي للمحافظه علي توازن الاسعار وخدمة المستهلكين ونطالب بمد يد العون للاتحاد لمواصلة مسيرته في تحقيق الأمن الغذائي البحري آملا من السلطتين وضع آليات للحفاظ على المنتجات المحلية البحرية.

ومن جانبه عبر أمين سر الاتحاد حسن الصباغة عن طموحات الصيادين بتطوير قطاع الصيد والموافقة على مطالبهم المستحقة، ودعم الصيادين الدعم المناسب، وتنفيذ الوعود ببناء قرية للصيادين بديلة للقرية التي تم هدمها منذ ما يزيد على عشرين عاما. وأضاف الصباغة أن نجاح القائمة يضع على عاتق أعضائها مواصلة المسيرة وبذل الجهود لتحقيق آمال الصيادين والدفع في اتجاه حماية المنتج الوطني من أجل أمن غذائي مستدام، مؤكدا أن الاتحاد يتعاون مع جميع الجهات الحكومية من أجل توفير المنتج المحلي البحري للمستهلك. في أجواء طموحة تم عقد الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك حيث تم مناقشة التقريرين المالي والإداري والموافقة عليهما، وعبر رئيس الاتحاد ظاهر الصويان عن تطلعات الصيادين للموافقة على طلب الاتحاد باستثناء الخروجيات لهذا الموسم للدعم السمكي بسبب جائحة كورورنا وتوقف طراريدهم ولنجاتهم وسفر الصيادين بعضهم منذ شهر يناير.

وتمديد فترة موسم صيد الربيان إلى اواخر شهر يناير القادم اسوة بدول الجوار وايضا الاستعجال باصدار قرار السماح باستيراد القراقير من الخارج والتي تم منع دخولها منذ اكثر من سنة كاملة. وشكر ظاهر الصويان وقوف أعضاء الجمعية العمومية مع الاتحاد لتحقيق طموحات الصيادين، مشيدا بجهود جمعية المحامين التي أشرفت على العمليه الانتخابية، موجها الشكر لوزارة الداخلية التي قامت بتأمين مقر الانتخابات ومتابعة سيرها، كما وجه الشكر لممثلي جمعية المحامين الذين تواجدوا قبل عملية التصويت وتابعوا التصويت والفرز واعلان الفائزين.

