91 ألف طلب بـ«الرعاية السكنية»

وطن النهار

كشفت احصائية صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن أن الطلبات الاسكانية القائمة بلغت 91077 طلبا حتى منتصف الشهر الحالي نوفمبر 2020.

وبينت الاحصائية ان عدد الطلبات منذ العام 1985 بلغت 28 طلبا، وكانت سنة 1987 اقل سنة قدمت فيها طلبات سكنية حيث بلغت 23، فيما كان العام 2019 اكثر عام قدمت فيه طلبات حيث بلغ 6260 طلباً، وبلغ عدد الطلبات للعام 2020 بـ 3396 طلباً.

وبنظرة عابرة الى قائمة الطلبات يتبين بوضوح ان هناك من ينتظر الرعاية السكنية منذ قرابة الـ 30 عاماً أو على أقل تقدير منذ ما يربو على ربع قرن.

وبمزيد من الفحص يتبين ان من ينتظرون السكن منذ ما قبل الغزو العراقي الغاشم بلغوا 192، اي ان 192 أسرة مازالت تحلم ببيت يضمها وسكن يجمعها بعدما قارب عائلها ان يصل الى سن التقاعد، وربما يكون قد وصل بالفعل الى هذه السن.

