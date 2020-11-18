556 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء تسجيل 556 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 137885 في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 848 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ (كونا) ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 105 حالات ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت اصابتها بمرض (كوفيد- 19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7996 حالة.

وأشار السند الى ان عدد المسحات التي تم القيام بها في الـ24 ساعة الماضية بلغ 6521 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1023159 فحصا.

وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق أمس شفاء 627 حالة في الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 129041 حالة.

من جانب آخر أكد مجموعة من الأطباء الخليجيين ضرورة الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الوعي الصحي والثقافة الصحية السليمة محذرين في الوقت نفسه من استخدامها كأداة لنشر الاشاعات والمعلومات الخطأ.

وقال الأطباء الخليجين في جلسة نقاشية في اليوم الأول من القمة الافتراضية لمبادرة الصحة العالمية لمؤسسة قطر (ويش) التي تعقد هذا العام تحت شعار (صحتنا في عالم واحد) ان بامكان وسائل التواصل الاجتماعي تحسين الوصول الى المعلومات الصحية كما يمكن للمؤسسات والأفراد الاستفادة من الفرص التي توفرها وتغيير السلوك الصحي لاحداث التغيير الايجابي في المجتمعات العربية.

من جانبه أوضح استشاري جراحة القلب ورئيس وحدة جراحة القلب في مستشفى جابر الأحمد الصباح في الكويت الدكتور محمد البنا ان الدراسات أظهرت أن نسبة عالية من مستخدمي الانترنت يستخدمونه لأسباب طبية مضيفا ان الكثير من الناس يعتقدون أن منصات التواصل الاجتماعي هي مصادر موثوقة للمعلومات.

واضاف الدكتور البنا في الجلسة التي عقدت تحت عنوان (استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل مخرجات صحية أفضل في العالم الناطق باللغة العربية) أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتعزيز الصحة العامة ونشر المعلومات لكن يجب أن نكون حذرين حيث يمكن لأي شخص مشاركة المعلومات داعيا الأطباء الى معالجة مصادر المعلومات الطبية الخطأ.

وافاد بأن الأطباء يجب أن يكونوا أكثر تأثيرا في المجتمع مضيفا «اذا أردنا التأثير على المجتمع ونشر الوعي الصحي فيمكننا تحقيق ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي».

من جهتها قالت استشارية الجراحة العامة من سلطنة عمان الدكتورة نوال الشرجي ان الأفراد يلجأون غالبا الى الانترنت لايجاد حلول للمشاكل الصحية التي قد يواجهونها مؤكدة أهمية وجود أطباء على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يمكنهم تقليل المعلومات المضللة وتوجيه المجتمع الى مصادر موثوقة تحتوي على معلومات صحيحة.

واضافت الدكتورة الشرجي انه في ظل تداعيات جائحة كورونا المستجد «كوفيد- 19» أصبح هناك الكثير من الأفراد الذين يعتمدون على التطبيب عن بعد مبينة ان ذلك ساعد في تقليل عدد المرضى في المستشفيات والحد من انتشار الفيروس.

بدوره قال استشاري جراحات السمنة والجراحات الروبوتية في مؤسسة حمد الطبية الدكتور جاسم فخرو ان من المهم للأطباء أن يكون لهم حضور على وسائل التواصل الاجتماعي مضيفا ان المعلومات الموجودة على الانترنت مثل الاعلانات عن الأدوية قد تؤدي الى مشاكل لذا من المهم أن يحرص الأطباء على تقديم المعلومة الصحيحة من المصادر الموثوقة وأن تكون قائمة على الادلة.

واوضح الدكتور فخرو ان من المهم ايضا للأطباء على وسائل التواصل الاجتماعي أن يكونوا على دراية بالثقافات المختلفة فقد يؤدي لفظ ما الى معنى غير واضح في دولة أخرى ومن هنا تأتي ضرورة دراسة المجتمع ومعرفة الجمهور الذي يخاطبه.

يذكر ان قمة (ويش) التي انطلقت الاحد الماضي وتستمر خمسة ايام ستناقش عددا من الموضوعات والتحديات الحيوية كوباء (كورونا) وتأثير تغير المناخ على الصحة والعلاج المناعي وغيرها.

