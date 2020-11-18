«جمعية المياه» نظمت مؤتمرها بالتعاون مع «غرين ويف للاستدامة»

وطن النهار

نظمت جمعية المياه الكويتية بالتعاون مع منظمة «غرين ويف» الدولية للبيئة والاستدامة المؤتمر الافتراضي الدولي «دبلوماسية المياه - اعادة التفكير في التعاون المائي العابر للحدود» بمشاركة خبراء مياه من 14 دولة عربية. وقال د. صالح المزيني رئيس الجمعية في كلمته على هامش افتتاح الندوة (دأبت الجمعية ومنظمة «غرين ويف» الدولية منذ أزمة فيروس كورونا المستجد أن تعقد ندوات ومحاضرات ودورات تدريبية عن بعد معنية بحماية مصادر المياه والبيئة وحضرها ما يزيد عن 3 الاف مشارك فضلا عمن يتابعون هذه الأنشطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي)، مضيفا «ولاستكمال هذه المنهجية نعقد هذه الندوة الافتراضية تحت عنوان (دبلوماسية المياه - اعادة التفكير في التعاون المائي العابر للحدود) بمشاركة المهندسة ميسون عيد الزعبي أمين عام المجلس الأعلى للسكان وأمين عام وزارة المياه والري بالأردن وسفيرة التغير المناخي بالامم المتحدة فضلا عن مشاركة نحو 20 خبيرا للمياه من 14 دولة عربية. ووصف د. المزيني الدبلوماسية المائية بأنها مجموعة من الأنشطة والفعاليات التفاوضية والدبلوماسية التي تستهدف قضية مائية معينة، بحيث يتم حشد الكوادر والجهود البشرية، وتخصيص الامكانات المادية والرمزية، خلال فترة زمنية محددة، لتحقيق أهداف استراتيجية على الصعيد المائي الدولي، وبحيث تكون هناك خطة استراتيجية مائية تسعى الأجهزة الدبلوماسية من خلال تحركاتها وأنشطتها الخارجية الى تحقيق أهدافها، لافتا ان دبلوماسية المياه تعد واحدة من الدبلوماسيات الجديدة وغير التقليدية التي شاعت في الآونة الأخيرة في ممارسات العلاقات الدولية، وبرزت الحاجة الى تفعيل الدبلوماسية المائية بشكل أكثر الحاحا مع احتدام الجدل حول قضايا توزيع المياه. وأوضح «تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 6 في المئة من سكان العالم، وأقل من 2 في المئة من الموارد المائية المتجددة في العالم. فهي المنطقة الأكثر جفافا في العالم، حيث تضم أكثر 12 بلدا في العالم من حيث ندرة المياه، وهي الجزائر والبحرين والكويت والأردن وليبيا وسلطنة عمان وقطر والسعودية وتونس والامارات واليمن وفلسطين»، مؤكدا أن «دبلوماسية المياه تركز على ايجاد حلول جديدة للمشاكل المائية وندرة المياه مبنية على أساس علمي تشمل أدوات الدبلوماسيين في مجال المياه والسياسة البيئية، واستراتيجية ادارة المياه، والحلول الهندسية، ويتم تطبيقها في سياق مشاكل المياه وحسب طبيعة المشكلة».