«ازدراء المذهب الجعفري» إلى 15 ديسمبر المقبل للحكم

وطن النهار

حجزت محكمة الجنايات أمس قضية ازدراء المذهب الجعفري المتهم فيها الداعية عثمان الخميس عبر برنامج التواصل الاجتماعي «يوتيوب» الى جلسة 15 ديسمبر للحكم. وخلال جلسة امس حضر المدعي المحامي جليل الطباخ امام المحكمة وقدم المستندات التي تؤكد ادانة المتهم، كما قدم الطباخ صورة من حكم محكمة التمييز التي دانت المتهم في وقت سابق على الجرم الذي ارتكبه بازدراء المذهب الجعفري. وطالب الطباخ بانزال اقصى العقوبات الجزائية على المتهم وذلك حفاظا على وحدة الصف وعدم التفرقة ما بين الشعب الكويتي، وادعى مدنيا ضد المتهم. وقال الطباخ ان تلك الافعال تشكل فتنة طائفية لا يحمد عقباها. وكرر الطباخ للمحكمة ان المتهم سبق ان ادانته محكمة التمييز فى 17 شهر مارس 2019 بتغريمه 20000 دينار ومع ذلك لم يتعظ ومستمر ببث الفرقة بين اطياف الشعب. واكد الطباخ انه سبق أن قدم كتاباً الى وزير الاوقاف لعزل المتهم من وظيفته وذلك بعد إدانته بحكم قضائي الا انه لم يتخذ اي اجراء الى الان.

