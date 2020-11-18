«فرعية» العوازم أمام «الجنايات» 1 ديسمبر المقبل

وطن النهار

حددت محكمة الجنايات جلسة 1 ديسمبر المقبل للنظر في قضية فرعيات قبيلة العوازم في الدائرة الخامسة لاختيار مرشحين لتمثيلهم في الانتخابات 2020 المقبلة.

وكانت وزارة الداخلية قد احالت في وقت سابق الى النيابة العامة ملفات عدد من قاموا بتنظيم والمشاركة في فرعيات القبائل لاختيار مرشحين لمجلس الأمة. وكذلك «فرعية عوازم» الدوائر الأولى والثانية والخامسة، وقبيلتي شمر والبذالي في الرابعة، والهواجر وقحطان والدواسر ومطير وعتيبة في الخامسة. وقد ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية رصدت مواقع للانتخابات الفرعية أو ما يسمى (التشاوريات) خالفت قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة وتعديلاته. وأشار بيان للادارة ان الوزارة اتخذت الاجراءات القانونية المقررة بهذا الشأن، وتمت احالة هذه القضايا بما تتضمنه من وقائع تم رصدها من عمليات الاقتراع واعلان النتائج وتصريحات المرشحين المشاركين الى النيابة العامة. وأكد البيان أن المؤسسة الأمنية لن تتهاون في هذا الجانب مطلقاً وستطبق القانون بكل حزم على الجميع.

