الدائرة الأولى.. تنافس انتخابي شديد

وطن النهار

يتنافس 75 مرشحا على مقاعد الدائرة الأولى لانتخابات مجلس الأمة بعد شطب 7 مرشحين، وتعتبر الدائرة الاولى من اقل الدوائر الخمس في اعداد الناخبين حيث تأت في المرتبة الرابعة من الدوائر الخمس بعدد ناخبين وصل الى 84.822 ألفا من اصل عدد الناخبين في كل الدوائر والذي بلغ 567.694 ألفا، وجاءت اعداد الناخبات اكثر من الناخبين بما يقارب الاربعة الاف قيد اذ بلغت 44.270 ألف ناخبة، فيما بلغ اعداد الناخبين 40.552 ناخبا.

ويدخل السباق الانتخابي في هذه الدائرة سبعة نواب حاليون من اصل عشرة بعد عدم ترشح ثلاثة نواب وهم عبدالله الرومي ومبارك الحريص ومحمد الهدية، بينما يعود للتنافس على مقاعد الدائرة اربعة نواب سابقون وهم يوسف الزلزلة وكامل العوضي وفيصل الدويسان وعبدالله الطريجي، فيما ترشح ثلاثة نواب اسبقون وهم حسن جوهر ومحمد الكندري واحمد الشحومي.

وتتنافس 11 مرشحة على مقاعد الدائرة وربما يعود المقعد النسائي الى هذه الدائرة اذ ان هناك حظوظا نوعا ما للمرشحة غدير أسيري لتكون المرأة الثانية في تاريخ هذه الدائرة بعد معصومة المبارك التي قد تصل الى قبة عبدالله السالم.

ويبدو ان التنافس سيكون على اشده على مقاعد هذه الدائرة لترشح اسماء ثقيلة لها تاريخ نيابي وقواعد انتخابية عريضة، ففيما حجز مرشحا العوازم احمد الشحومي ويوسف الغريب تقريبا مقعديهما، فإن ترشح النائب الأسبق حسن جوهر سيؤثر كثيرا على المرشحين الشيعة ولكن تأثيره سيكون كبيرا على النواب الحاليين وربما يسقط بعضهم ويقلص أصوات البعض الآخر، فيما ستكون هناك معركة على أصوات القاعدة الانتخابية للنائب عبدالله الرومي الذي آثر عدم الترشح لهذه الانتخابات.

وبالنسبة للصوت الاسلامي في هذه الدائرة فانه يدخل في معركة كسر عظم اذ ان هناك عددا كبيرا من النواب والمرشحين يعول عليه في النجاح، وستختلط هنا أصوات التيارات والجماعات الاسلامية مع بعضها البعض ولا يمكن التمييز بينها، اذ ان التجمع السلفي سيكون داعما لعيسى الكندري بينما ترشح النائب الأسبق محمد حسن الكندري سيكون له تأثير على هذه الأصوات بالرغم من خروجه سابقا من التجمع وترشحه كمستقل، فيما تدخل الجماعات السلفية الاخرى والتي تعمل باستقلالية في حيرة بين المرشحين القريبين منها مثل عادل الدمخي وعبدالله الطريجي وكذلك اسامة الشاهين بالرغم من انتمائه الى الحركة الاسلامية الدستورية «حدس».

