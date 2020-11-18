النهام: الالتزام بالمهام والتنسيق المتكامل والجهوزية لأي طارئ

وطن النهار

بحث وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام مع وكلاء الوزارة المساعدين والقيادات الأمنية الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة (أمة 2020) والمقررة في 5 ديسمبر.

وقالت (الداخلية) في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن الفريق النهام استمع خلال الاجتماع إلى شرح مفصل حول دور القطاعات الأمنية المشاركة في تأمين العملية الانتخابية ومتطلبات كل قطاع سواء من الكوادر البشرية أو الفنية لتوفير الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتنسيق مع السلطات الصحية لتجنب انتشار عدوى فيروس كورونا (كوفيد- 19).

وأضافت أن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة قيام كل قطاع بالمهام والمسؤوليات المكلف بها على الوجه الأكمل مع التنسيق المتكامل بين جميع القطاعات لرصد الملاحظات وطرح الحلول السريعة لمعالجتها من خلال العمل كوحدة أمنية متكاملة بغية خروج العملية الانتخابية بالصورة الديموقراطية والمظهر الحضاري الذي يليق باسم الكويت. وأفادت بأن الفريق النهام نقل للحضور تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وتأكيده على ضرورة مواصلة العمل والعطاء والالتزام بالمهام والتنسيق المتكامل والجهوزية للتعامل مع أي طارئ أمني أو عارض صحي خلال عملية الاقتراع فضلا عن ثقته في قدرة أبناء المؤسسة الأمنية على القيام بواجباتهم على الوجه الأكمل.

