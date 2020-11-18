العتيبي لحفظ حقوق الموظفين من الاعتداء

وطن النهار

دانت جمعية المهندسين الاعتداء الجسدي واللفظي الذي تعرض له المهندسون العاملون في فرق بلدية الكويت خلال تنفيذهم لمهام عملهم وتطبيقهم القانون، مشيدة باجراءات وزير البلدية م. وليد الجاسم وطواقم بلدية الكويت ووقوفهم مع أعضاء الجمعية في الحفاظ على حقوقهم وحرصهم على تطبيق القانون.

أمين سر الجمعية المهندس فهد ارديني العتيبي قال: تابعت الجمعية بكثير من القلق حادثة الاعتداء والسب والشتم التي تم تداولها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبعد أن تأكد أن هذه المحاولات تمت بحق أبناء الجمعية فإننا نؤكد وقوفنا التام مع زملائنا المهندسين ودعمهم لتطبيق القانون بحق المخالفين وفق القرارات المنظمة لذلك، مضيفا أننا نضع جميع امكاناتنا لخدمة زملائنا المهندسين وحفظ حقوقهم والذود عنهم لتطبيق القانون.

