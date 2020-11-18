«البلدية» و«الداخلية» أزالتا إعلانات مرشح مشطوب في الدائرة الأولى

وطن النهار

أزالت البلدية امس بحضور قيادات وزارة الداخلية إعلان مرشح مشطوب في الدائرة الأولى بعد تعنت ورفض من أخيه واعمامه.

وقعت الحادثة في الشارع الأقصى الواقع بين منطقتي سلوى والرميثية حيث امتنع أعمام مرشح مشطوب في الدائرة الأولى عن إزالة احد الإعلانات الكبيرة الموجودة في واجهة المنزل.

وفي بداية الأمر رفض شقيق المرشح تواجد البلدية والداخلية أمام المنزل مطالبا بالابتعاد عن المنزل، لافتا إلى أن عائلته ستدفع الغرامة المقررة وهي 1400 دينار. وقامت البلدية وضباط وزارة الداخلية بمخاطبة شقيق المرشح واعمامه الذين رفضوا الازالة رفضا قاطعا، الأمر الذي جعل الداخلية تطلب أسنادا فوريا، علما ان الحادثة امتدت لاكثر من ساعة إلى ان حضرت قوة الإسناد التابعة لوزارة الداخلية.

من جانب اخر، قال مدير فرع بلدية محافظة حولي أحمد الهزيم ان الفريق الرقابي في بلدية المحافظة قام بتنفيذ جولة ميدانية في مناطق الدائرة الأولى

تطبيقا لقرار مجلس الوزراء وتوجيهات عمل اللجنة المشتركة في انتخابات مجلس الأمة 2020، حيث قامت البلدية بازالة الاعلانات الانتخابية للمرشحين في مناطق الدائرة الأولى مؤكدا انها لن تسمح بوجود إي إعلانات في الشوارع والطرقات والمنازل الا فيما يتعلق بإعلانات الشركة الخاصة «المزايدة» في الشوارع والطرقات السريعة او عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي او عن طريق المرئي والمسموع.

واوضح الهزيم ان الفرق الرقابية قامت ميدانيا بمتابعة ورصد كل الإعلانات وإزالة المخالفة منها التي تخص اعلانات الانتخابات وإعلانات المرشحين في جميع المواقع، مطالبا بالالتزام بأحكام القانون حيث ان الفرق الرقابية ستقوم على الفور بإزالة أي إعلانات مخالفة مع تحميل المخالف أحكام تكاليف عملية الإزالة هذا بالإضافة إلى تحرير محضر إثبات مخالفة بواقعة المخالفة التي يتم ضبطها من قبل الفريق الرقابي.

وأشار إلى ان البلدية لن تسمح بوضع إعلانات في الساحات والطرقات في كل المناطق التي تتبع المحافظة الا ما تم ترخيصه عن طريق شركات، مؤكدا انه تمت إزالة الإعلانات المخالفة لبعض المرشحين.

وقال إن البلدية ستمنع وضع إعلانات مرشحين على السكن الخاص، مؤكدا انه لايجوز وضع إعلانات خاصة بالمرشحين مهما كان نوعها لاسيما الخاصة بالمرشحين حيث أنها تعتبر غير مرخصة وغرامة المخالفة تصل إلى 1000 دينار.

ولفت الهزيم إلى ان البلدية غير متعسفة مع الإعلانات الموجودة على بعض المنازل حيث أنها تطلب من صاحب المنزل إزالتها قبل ان تقوم بتحرير مخالفة.

واكد أن اهالي مناطق الدائرة الأولى ملتزمون بتطبيق قانون حظر الإعلانات على منازلهم واما البيوت، مشيدا ببعض المرشحين الذين تفاعلوا مع البلدية وقاموا بإزالة إعلاناتهم دون تدخل البلدية

بدوره، قال المنسق العام للدائرة الانتخابية الأولى عبدالله القعود أن البلدية قامت بمنع الإعلانات التي تكون على الشوارع الرئيسة والجمعيات والطرقات، مطالبا المرشحين بمخاطبة ناخبيهم بعدم وضع إعلانات على المنازل حيث ان البلدية لن تتساهل وسيكون لها إجراء عاجل بالإزالة وتحرير مخالفة.

