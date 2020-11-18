بنوك أجنبية تغازل الكويت مع قرب «الدين العام»

مال وأعمال

كشف مصدر حكومي مطلع لـ «النهار» عن قيام جهات حكومية بدراسة طلبات إقراض جديدة من بنوك أجنبية، متوقعاً صدور مرسوم قانون الدين العام خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأفاد المصدر أن الحكومة بحاجة لاقتراض حوالي 20 مليار دينار لتمويل عجز الميزانية والمشاريع التنموية التي لا يمكن تأجيلها ، بعد أن حققت نسب انجاز كبيرة وسيكلف تأجيلها خسائر كبيرة على المال العام .

وتوقع مساهمة البنوك المحلية في الاقتراض الحكومي ، بحدود قد تصل إلى 5 مليارات، مبيناً أن استقراء سوق الإقراض يهدف الى اختيار أفضل الشروط المقدمة من حيث : فترة السداد وسعر الفائدة وقيمة الأقساط المسددة.

واستدرك المصدر قائلا: إنه مع استمرار سيناريو الأسعار المتدنية لأسعار النفط وتفشي فيروس كورونا والسعي الحكومي لاحتواء تداعياته ، فإن اللجوء للاقتراض بات خياراً ملحاً خاصة مع نفاد سيولة الاحتياطي العام وتقلص فرص تدبير السيولة اللازمة لسد العجز وتدبير الاحتياجات الضرورية.

وأضاف أنه في ظل الأسعار المتدنية للفائدة والتي تراجعت لمستويات تاريخية ، يعد الاقتراض فرصة كبيرة ، من شأنها الحفاظ على المال العام مقارنة مع المقترحات المقدمة من قبل البعض والخاصة ببيع أصول صندوق الاحتياطي العام أو الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة أو بيع جزء من أصوله.

وفي سياق ذات صلة ومع التوجهات الحكومية لإصلاح سوق العمل ضمن برنامجها الإصلاحي المالي والاقتصادي، كشفت مصادر معنية عن أن جهات حكومية بدأت فعلياً بالاستغناء عن العمالة غير الكويتية على بندي الاستعانة والتكليف ، في إطار الخطوات الحكومية الجادة نحو تكويت الوظائف الحكومية، ورفع نسب العمالة الوطنية في تلك الجهات.

وتوقعت المصادر أن يشهد القطاع العام أكبر خفض للعمالة الوافدة خلال الفترة المقبلة ، مع توجهات حكومية جادة لضبط إيقاع سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص وفي إطار خلق مزيد من الوظائف أمام خريجي الجامعات القادمين إلى سوق العمل والذين من المتوقع بلوغ أعدادهم قرابة 340 ألفاً حتى عام 2035. وبينت المصادر أن المستهدف تخفيض العمالة الوافدة بحدود المليون وذلك من بين 3 ملايين وافد متواجدين في الكويت ، مستدركة هناك الآلاف من العمالة الهامشية لا تضيف شيئاً للاقتصاد الوطني وتستنزف طاقات الدولة من البنية التحتية وغيرها دون جدوى أو عائد منها.

وأوضحت أن من بين الآليات المستهدف تنفيذها في الفترة المقبلة : ربط تواجد العاملين على مناقصات المشاريع الحكومية بمدة المشروع ، على أن ينتهي تواجد العامل بانتهاء المشروع، كما ستتم دراسة احتياجات الشركات بشكل محدد على أن يتم استقدام العمالة الفنية القادرة على تحقيق قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني.

