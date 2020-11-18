المطار.. 24/7

مال وأعمال

عادت الحياة مجدداً لمطار الكويت، بعد أن تم التشغيل الفعلي للمطار، أمس، على مدار 24 ساعة على مدار الأسبوع، بعد ان كان يغلق من 9 صباحاً لـ3 مساء ، في إشارة إلى قرب فتح الأجواء أمام مواطني الدول المحظورة والتي من شأنها عودة الانتعاش مرة أخرى لقطاعات السياحة والسفر والفنادق والضيافة والتي طال انتظارها منذ منتصف مارس الماضي.

ويأتي التشغيل على مدار الساعة، في ظل السماح بعودة العمالة المنزلية ودراسة المقترحات الرامية لفتح الأجواء أمام مواطني الدول المحظورة وفق فئات محددة.

وجددت مصادر التأكيد على أنه يجب على المواطنين الراغبين بالسفر احضار تـأمين صحي يغطي فترة وجودهم خارج الكويت.

وكانت «النهار» قد أشارت إلى توقعات بفتح الأجواء أوائل ديسمبر المقبل لفئات محددة في البداية ، لتتوسع لاحقاً لكل الفئات فيما بعد.

