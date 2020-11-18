«التمييز»: تقييد وكالة «فورد» لمصلحة «العربية للسيارات»

مال وأعمال

قضت محكمة التمييز اداري 2 برئاسة المستشار جمال العنيزي امس، بتأييد قرار وزارة التجارة والصناعة، بالغاء قيد وكالة فورد لشركة الغانم اوتو، وتقييد وكالة فورد لصالح المجموعة العربية للسيارات. واكد دفاع شركة المجموعة العربية للسيارات مالكها «حمد محمد الوزان» ذ م م، المحامي علي القطان ان منطوق المحكمة تضمن بقبول الطعن رقم 784 لسنة 201 اداري شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه على النحو المبين بالاسباب ولزمت المطعون ضدها الاولى المصروفات وعشرين دينارا مقابل اتعاب محاماة، ثانيا بقبول الطعن رقم 735، 825، 800، 769، 834 لسنة 2017 اداري شكلا وفي الموضوع بانتهاء الخصومة فيها والزمت المطعون ضدها الاولى فيها بالمصروفات، ثالثا في موضوع الاستئناف ارقام 2528، 2583، 2592 لسنة 2016 اداري بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى.

والجدير بالذكر ان محكمة الاستئناف ايدت حكم اول درجة والذي صدر لصالح «الغانم اوتو» بصحة اجراءات قيدها لوكالة «فورد» لصالحها.

وبهذا الحكم، يعتبر قيد الغانم اوتو لوكالة فورد في سجلات الوكالات التجارية بوزارة التجارة والصناعة في شهر مارس 2016 كموزع رسمي معتمد لسيارات ومنتجات فورد في الكويت قد وافق صحيح القانون. واعتبرت المحكمة ان الاجراء الذي اتخذته الوزارة بشطب هذا القيد يعتبر باطلا. وكانت شركة فورد موتور كومباني قد اختارت شركة الغانم اوتو موزعا لها في الكويت على ان تتولى مسؤولية مبيعات وخدمة سيارات فورد وتوفير قطع الغيار الأصلية في السوق المحلي. وكانت الغانم اوتو قد اعدت لهذا الغرض كل المرافق والتجهيزات اللازمة وفق الشروط المعتمدة من شركة فورد موتور كومباني بما في ذلك معرض للسيارات الجديدة ومركز خدمة وقطع غيار معتمد في منطقة الشويخ الصناعية يدار من قبل طاقم من الاداريين والموظفين والفنيين المؤهلين، حيث بدأت بعدها شركة الغانم اوتو في بيع وخدمة سيارات فورد في الكويت. من جانبه قال المحامي فواز العوضي «غير صحيح ما يتم تداوله عن عودة وكالة فورد الى المجموعة العربية للسيارات «الوزان». وقال: ان القضية المشار اليها هي دعوة ادارية مرفوعة من شركة الغانم أوتو ضد «التجارة». وأوضح ان «الغانم اوتو» ما زالت وستظل هي الوكيل الوحيد في الكويت لشركة فورد موتورز.

