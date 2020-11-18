«موديرنا» يضرب أسهم «فايزر»

مال وأعمال

يتجه سهم شركة «فايزر» الأميريكية (PFizer) لتصنيع الأدوية، لخسارة مكاسبه المحققة خلال الشهر الحالي، والتي جاءت بعد إعلان مشترك مع شركة «بيونتيك» الألمانية عن لقاح لعلاج فيروس كورونا. يعود سبب فقدان المكاسب المحققة لسهم الشركة، بعد إعلان شركة «موديرنا» الأميركية،، عن توصلها إلى لقاح للقضاء على الفيروس، يمكن حفظه ونقله في ظروف خارجية، أقل كلفة من لقاح «فايزر- بيونتيك». وفقدت القيمة السوقية لسهم فايزر نحو 3.34 في المئة أو 1.3 دولارا إلى 37.33 دولارا للسهم الواحد، مقارنة مع إغلاق جلسة الجمعة الماضية البالغ 38.62 دولارا. ووفق مسح للأناضول استنادا على تتبع سعر السهم المدرج في بورصة نيويورك، فقد بلغت قيمته السوقية قبل إعلان اللقاح وبالتحديد في 6 نوفمبر الحالي 36.4 دولارا. وصعد سعر السهم بعد الإعلان الذي تم في 9 نوفمبر الحالي إلى 40.52 دولارا، وفق حركة السهم. وأعلنت شركة «موديرنا» لتصنيع الأدوية، أن لقاحا طورته للوقاية من الإصابة بمرض «كوفيد-19»، أظهرت تجاربه السريرية أنه فعال بنسبة 94.8 في المئة ضد الفيروس.

