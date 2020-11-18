خطة طوارئ خليجية للمنتجات البترولية لمواجهة الجائحة

مال وأعمال

يشارك وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة د. خالد الفاضل في الاجتماع السادس والثلاثين للجنة التعاون البترولي لدول الخليج والمقرر انعقاده اليوم الاربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث سيناقش الاجتماع العديد من الموضوعات التي تتعلق بمسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال البترولي. وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، ان اجتماع لجنة التعاون البترولي سبقه اجتماع لجنة وكلاء وزارات البترول بدول المجلس (التحضيري)، والذي عقد امس الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي وذلك للتحضير لاجتماع اللجنة.

وذكرت «النفط» ان جدول اعمال الاجتماع السادس والثلاثين للجنة التعاون البترولي سيتضمن مناقشة عدد من المواضيع المعروضة للاعتماد وهي توصيات وكلاء ورؤساء هيئات التعدين بدول المجلس، بالاضافة الى توصيات لجنة مسؤولي الثروة المعدنية بدول مجلس التعاون.

وأشارت «النفط» الى ان اجتماع اللجنة سيناقش كذلك مقترح مملكة البحرين بشأن التعاون المشترك في مجال تجارة الغاز الطبيعي، فضلا عن توصيات لجنة خطة الطوارئ الاقليمية للمنتجات البترولية لدول مجلس التعاون وتوصيات الندوات التي عقدتها الأمانة العامة لمواجهة جائحة «كورونا».

وأوضحت ان المواضيع المعروضة للعلم والاحاطة خلال الاجتماع تتمثل في متابعة تنفيذ قرارات لجنة التعاون البترولي بدول المجلس في اجتماعها الخامس والثلاثين، وتوصيات لجنة المختصين بالاعلام البترولي بدول المجلس مع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، ومذكرة الأمانة العامة حول التعاون بين دول المجلس في مجال الطاقة المتجددة والمكملة.

يذكر ان اللجنة الوزارية للتعاون البترولي تتألف من وزراء البترول والطاقة بدول المجلس وهي معنية بجميع الموضوعات البترولية المحالة اليها سواء من المجلس الأعلى من لجنة وكلاء وزارات البترول بدول المجلس او من اللجان وفرق العمل المتخصصة، حيث تتخذ اللجنة القرارات المناسبة بشأنها كما تقوم بتوجيه ومتابعة اعمال هذه اللجان.

