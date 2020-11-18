«أوبك+»: تمديد تخفيضات النفط ثلاثة أشهر

مال وأعمال

توقعت مصادرفي اوبك ان تحافظ منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وحلفاؤها بما في ذلك روسيا على الاستمرار في خفض الانتاج لدعم الأسعار، لافتة الى ان للجنة الفنية المشتركة بتأييد من معظم الدول وافقت بالاجماع على تمديد تخفيضات امدادات النفط الحالية ثلاثة اشهر بدءا من يناير.

وكانت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة كانت قد اجتمعت امس وسترفع التوصيات الى اجتماع موسع لمجموعة «أوبك+» في 30 نوفمبر وأول ديسمبر

ومن ناحية اخرى اظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز ان منظمة اوبك وحلفاءها عدلوا تصورات الطلب لعام 2021 بتوقعات لطلب اضعف عما هو مقدر من قبل ما يدعم الدعوة لسياسة امدادات اكثر تشددا العام المقبل.

وذكر تقرير للجنة الفنية المشتركة وتضم مسؤولين في الدول المنتجة للنفط في مجموعة بـ«أوبك+» بالنسبة لعام 2021، يُتوقع انخفاض نمو الطلب 6.2 ملايين برميل يوميا، على اساس سنوي، مما يمثل تعديلا نزوليا قدره 0.3 مليون برميل يوميا مقارنة بتقييم الشهر الماضي».

وقال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» محمد باركيندو انه اذا ثبتت فعالية اللقاح الجديد لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» فان ذلك سيشكل «بارقة امل» تمكن العالم من دخول العام الجديد بثقة متجددة وآفاق مستقبلية تسمح بالعودة الى الحياة الطبيعية.

واضاف باركيندو في كلمة افتتح بها اجتماع اللجنة الفنية المشتركة المعنية بمراقبة سوق النفط والمنبثقة عن تحالف دول «اوبك+» انه «منذ اكثر من ستة اشهر عملنا جنبا الى جنب لمواجهة ازمة السوق النفطية التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ».

وذكر ان التحديات الخطيرة التي طرحها الوباء شكلت تحديا كبيرا مع وجود مخاوف حقيقية من ان تتضاعف المأساة الانسانية وحالة عدم اليقين الاقتصادي جراء وجود موجة ثانية من الفيروس.

وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي صرح باركيندو انه من المتوقع ان ينخفض الناتج المحلي الاجمالي العالمي بنسبة اربعة في المئة في عام 2020 ثم ينمو بنسبة 4?4 في المئة في عام 2021 متوقعا ان تشهد الصين والهند معدلات نمو اعلى العام القادم.

وتوقع ان يصل الطلب العالمي على النفط الى 90 مليون برميل يوميا هذا العام بانخفاض يقارب 11 مليون برميل يوميا للعام مقارنة بتوقعات «أوبك» لشهر يناير مع نمو متوقع قدره ستة ملايين برميل يوميا خلال العام القادم.

واكد اهمية الحوار والتعاون لفهم سوق النفط العالمية بشكل افضل، مشيرا الى ان الأمانة العامة لمنظمة «أوبك» عقدت أخيرا سلسلة من الحوارات رفيعة المستوى ساهمت في تعزيز فهم اساسيات السوق من وجهة نظر المنتج والمستهلك.

واشار الى الحوارات الثنائية مع كل من روسيا والهند والاتحاد الاوروبي اضافة الى حوار اخر مع منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي.

وسلط الضوء على ان تحالف «اوبك +» سيحتفل قريبا بالذكرى الرابعة على تأسيسه مما جعل منه «صفحة فريدة» في التعاون بين المنتجين من داخل «اوبك» وخارجها قائلا «لقد صمد التحالف امام اختبار الزمن وثبت هدفه في مواجهة تحديات السوق المختلفة للغاية واننا بحاجة دائما الى التعاون المستمر لصالح الجميع».

وقد قفزت اسعار النفط بأكثر من 3 في المئة لتعوض خسائر الجلسة السابقة وذلك بعد ان ذكرت شركة «موديرنا» ان لقاحها التجريبي للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» فعال بنسبة 94?5 في المئة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير 1?02 دولار او 2?4 في المئة الى 43?80 دولاراً للبرميل في حين جنى خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر ديسمبر 1?21 دولار او 3?02 في المئة مسجلا 41?34 دولار للبرميل بينما صعدت عقود خام «نايمكس» الاميركي 3?8 في المئة الى 41?65 دولاراً للبرميل.

واظهرت الارقام ان المصافي الصينية استوعبت كميات قياسية يومية من النفط الخام خلال اكتوبر الماضي وصعد كل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت اكثر من 8 في المئة الاسبوع الماضي على امل الحصول على لقاح.

