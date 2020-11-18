165 مليون دينار أرباح قطاع الاتصالات

مال وأعمال

حققت الـ 5 شركات المُدرجة في قطاع الاتصالات بالبورصة ارباحا تقدر بـ 165.09 مليون دينار (541.1 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 209.09 مليون دينار (685.3 مليون دولار) بالربع الثالث من 2019.

وعلى مستوى الربع الثالث من عام 2020، بلغت أرباح شركات قطاع الاتصالات 63.40 مليون دينار (207.8 ملايين دولار)، مقابل أرباح بنحو 73.44 مليون دينار (240.7 مليون دولار) للفترة ذاتها من عام 2019، بانخفاض نسبته 13.7%. قطاع الاتصالات صاحب ثاني أفضل نتائج بالسوق خلال 9 أشهر.. والثالث على المستوى الفصلي.

احتل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة على مستوى نتائج التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بعد قطاع البنوك، بينما جاء في المرتبة الثالثة على المستوى الفصلي بعد قطاع الخدمات المالية.

وتصدر قطاع البنوك أفضل النتائج بين قطاعات السوق على المستويين، بأرباح بلغت 490.92 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ونحو 181.86 مليون دينار خلال الربع الثالث من 2020.

واستحوذ قطاع الاتصالات على نحو 28.9% من إجمالي أرباح السوق الكويتية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي والبالغة 571.93 مليون دينار.

فيما استحوذ القطاع على نحو 23% من أرباح السوق خلال الربع الثالث من العام الحالي والبالغة 322.43 مليون دينار تقريباً.

