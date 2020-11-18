صناديق سيادية تخفِّض انكشافها على الأسهم الأميركية

مال وأعمال

خفضت صناديق سيادية انكشافها على سوق الأسهم الأميركية، ومنها الصندوق السيادي السعودي (صندوق الاستثمارات العامة)، عبر تنفيذ خفض حيازته فيها بقيمة 3 مليارات دولار، خلال الربع الثالث من 2020.

وحسب ملف تنظيمي لهيئة الأوراق المالية الأميركية، خفض الصندوق ملكيته من 10.12 مليارات دولار في نهاية الربع الثاني 2020، الى 7.05 مليارات دولار في نهاية الربع الثالث من العام ذاته.

وخلال الربع الثالث، تخارج الصندوق من كامل حصصه في 6 شركات منها «سيسكو» و«بوكينج» و«بير كاشير»، المملوكة من الملياردير وارن بافيت. الا انه احتفظ بكامل اسهمه في 6 شركات على رأسها شركة «أوبر» صاحبة تطبيق توجيه السيارات.

وشهد الربع الثالث، شراء الصندوق حصصا في شركتي نوفا جولد العاملة بمجال الذهب، وتشرشل كابيتال الناشطة بمجال خدمات التكنولوجيا. وعليه تضم محفظة الصندوق في نهاية الربع الثالث، 8 شركات بعد ان كانت 12 شركة.

ونشط صندوق الاستثمارات العامة السعودي أخيراً، في الأسواق العالمية بالتزامن مع تراجع اسعار الأسهم بسبب فيروس كورونا.

وتبلغ اصول الصندوق 390 مليار دولار يحتل بها المرتبة الثامنة عالميا بين اكبر الصناديق السيادية عالميا، وفق معهد الثروات السيادية.

