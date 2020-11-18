هبوط الذهب

مال وأعمال

نزلت أسعار الذهب إذ وازن تفاؤل السوق إزاء لقاح ثان محتمل لكوفيد-19 ضعف الدولار والمخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1886.17 دولار للأونصة، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 % إلى 1884.50 دولاراً. وتلقى المعدن الأصفر الدعم من انخفاض مؤشر الدولار 0.1 %. هذا وانخفض الذهب 1.3 % بعد أن قالت Moderna إن لقاحها فعال بنسبة 94.5 % في الوقاية من كوفيد- 19 بناء على بيانات مؤقتة من تجربة سريرية، لتصبح ثاني شركة أدوية أمريكية بعد فايزر تعلن عن نتائج تفوق التوقعات.

