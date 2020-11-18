مدير صندوق النقد لـ «النهار»: الاقتصاد سيتحسن

مال وأعمال

أكد د. محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن العالم بات مطالبا بالعمل الجاد والفوري للخروج من الأزمة الراهنة التي يواجهها بسبب تفشي فيروس كورونا، ولفت إلى أنه للخروج من الأزمة التي يعاصرها العالم حاليًا تتلخص في ضرورة الموازنة بين أن نحمي حياتنا وأن نحافظ على مستوى المعيشة، وهذا تحدي عالمي، وأيضاً عدم التعجل مع ظهور لقاح فيروس كوفيد 19 حتى ينتشر ويصل لكل العالم لابد من محاولة الخروج من الركود حتى لا يتحول إلى كساد، وعدم حدوث أزمة دين عالميًا، والتعاون في مجال التحول الرقمي والرقمنة.

جاء ذلك في ندوة عقدت بجامعة عين شمس بالقاهرة عبر الفيديو كونفرانس حول «تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد المصري.. الفرص والتحديات»، والتي حضرها لفيف من قيادات جامعة عين شمس ورئيسها أ.دمحمود المتيني، والاقتصادي والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي د. محمود محي الدين ود. علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د يمنى الحماقي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس.

وأكد محيي الدين في تصريح لـ «النهار» أن المنطقة العربية تعاني من مشكلات القيود في الإجراءات القائمة على حركة التبادل التجاري بين الأقطار العربية، والتي لابد أن تحل من خلال أن تكون أكثر سهولة ويسر، ولابد أن يكون هناك تنوع إقتصادي قد تجده في دول عربية دون الأخرى، حيث تستطيع أن نجده في مصر والمغرب والعراق وسورية مثلاً ولا تجده في بقية دول العالم العربي حيث تفتقر العديد من دول وطننا العربي إلى التنوع مثل وجود المجال الزراعي ووجود ايدي عاملة تعمل في ذات المجال وتتوافر لديها القوة البشرية القادرة على التصنيع، ولابد من توافر الاستعداد على التعاون مع دول الجوار العربي، لأن ملف التكامل العربي يحتاج هذا الاستعداد وابداء القدرة على التعاون بين الحكومات العربية أكثر من التشريعات وسن القوانين، في تحقيق تجربة واقعية فهذا الموضوع قديم قدم جامعة الدول العربية ومنذ إنشائها في العام 1945.

وعن الأوضاع في مصر طالب محيي الدين بالتركيز على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن في وسط كورونا، لان مثل هذا الوباء له مردود وتأثيرات على الاقتصاد العالمي مما قد يؤدي إلى انكماش الاقتصاد العالمي، ونتنبأ بأن يبدأ الاقتصاد العالمي في التحسن، وبات على جميع الدول أن تهتم اكثر بالنظرة الى آلية التحكم في النفس من خلال الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

وقال د.محمود محيي الدين ان توطين التكنولوجيا الحديثة أصبح ضرورة في تحقيق مكاسب النمو الاقتصادي والاستثمار في التنمية المستدامة ورأس المال البشري لاسيما سنغافورة هونغ كونغ وبعض الدول العربية مثل البحرين والامارات في عامي 2017؛2018 ولحقت بهما مصر، ويجب أن يتم تحسينه من خلال تطوير المهارات والابتكار مثل المملكة المتحدة وسويسرا مثلاً والسويد، ولابد لنا حتى نشعر بتحسن اقتصادي وأن نحسن من منظومة التأمين الصحي الشامل وانتشار عامل التصنيع القائم على فكرة التصدير معتمداً في الوقت ذاته على استعداد الحكومات لتوفير سبل الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية. وألمح وزير الاستثمار المصري الأسبق إلى أن التغيرات المناخية لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد العالمي، والدليل على ذلك أن الرئيس الأميركي الجديد أولى هذا الأمر أولوية كبيرة ،لانه لايمكن إهمال هذه المتغيرات المناخية العالمية.

