«غلوبل فايننس»: «بيتك» أكثر البنوك الإسلامية أماناً في الخليج

مال وأعمال

حقق بيت التمويل الكويتي «بيتك»، المركز الأول خليجياً لأكثر البنوك الإسلامية أماناً لعام 2020، ضمن التصنيف السنوي الـ29 لمجموعة «غلوبل فايننس» العالمية.

كما أحرز «بيتك» المركز الخامس بين كافة البنوك الاسلامية والتقليدية على مستوى الشرق الاوسط، واحتل المرتبة 14 بين 50 بنكا صنفتهم مجموعة «غلوبل فايننس» الاكثر أمانا على مستوى الاسواق الناشئة في العالم.

واستندت «غلوبل فايننس» في تصنيفاتها على معايير محددة تتضمن مراجعة أكبر 500 مؤسسة مالية في العالم من حيث حجم الأصول، والمؤشرات المالية، والتصنيفات الائتمانية طويلة الأجل من وكالات التصنيف العالمية: فيتش، وموديز وستاندرد آند بورز.

ويؤكد تحقيق المراكز المتقدمة في قائمة البنوك الاكثر أمانا على مختلف مستويات التصنيف، أن «بيتك» يقف على أرضية صلبة بفضل ما يتميز به من حصافة في دراسة وتقييم المخاطر، الى جانب امتلاكه عناصر قوة في تنوع الخدمات، والانتشار الجغرافي، والاستقرار، والقدرة على التكيف مع مختلف الظروف والتقلبات الاقتصادية بكفاءة عالية.

وتعكس تصنيفات «غلوبل فايننس»، المصداقية والمكانة المرموقة التي يتمتع بها البنك على المستوى الإقليمي والدولي، ومتانة وضعه المالي وسلامة الإجراءات والتوجهات، وجدوى الاستراتيجيات والأعمال، الى جانب تميز «بيتك» بتحقيق نمو مستدام، وتنوع في الأنشطة والخدمات، وامتلاك علامة تجارية ذات قيمة عالية، الأمر الذي عزز فيه ثقة العملاء ورسخ ريادته العالمية في صناعة التمويل الاسلامي.

ويواصل «بيتك» رؤيته في قيادة التطور العالمي للخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والارتقاء إلى مرتبة البنك الإسلامي الأكثر ربحية مستدامة، والأعلى ثقة في العالم، مع تحقيق أعلى مستويات الابتكار والتميز في خدمة العملاء، لاسيما وأن عقلية الابتكار باتت جزءاً أصيلاً من إستراتيجية ونهج «بيتك»، الذي لا يقف عند حد في تعزيز تجربة العميل المصرفية، لمنحها البعد الاستثنائي والمستدام، بما يتوافق مع إستراتيجية التحول الرقمي للبنك.

