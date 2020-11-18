«التجارة»: 3167 طلب إيداع علامة تجارية

مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة تلقي إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع لديها 3167 طلب إيداع وتسجيل علامة تجارية عبر البوابة الإلكترونية خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة إنها أنجزت 1185 معاملة طلب تسجيل علامة تجارية و1893معاملة نشر علامة تجارية، و89 تسجيل علامة تجارية وإصدار الشهادة لها. وذكرت أنها أنجزت 273 معاملة تجديد العلامات التجارية و154 طلب تأشير بتغيير عنوان واسم مالك العلامة ونقل ملكيتها وشطب تسجيلها وتغيير اسم وكيل التسجيل.

وأشارت إلى إنجازها 138معاملة نشر تجديد العلامات التجارية، وتلقيها تظلما واحد من قرار رفض تسجيل علامة تجارية، مبينة أنها حصلت رسوما عن جميع المعاملات المذكورة أعلاه 222 ألف دينار.

